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Στη σύλληψη 20χρονου, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκε στη Λεμεσό, καθώς και υποθέσεων κλοπής μοτοσικλέτας και κλοπής ηλεκτρικού πατινιού, που επίσης διαπράχθηκαν στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, το βράδυ στις 27 Νοεμβρίου 2026, μέλος της ποδηλατικής Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν στην περιοχή της Μαρίνας Λεμεσού νεαρό πρόσωπο, το οποίο αναζητείτο σε σχέση με υπόθεση κλοπής ηλεκτρικού πατινιού.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, ο συλληφθείς ανακρινόμενος ομολόγησε τη συμμετοχή του σε υποθέσεις ληστείας σε βάρος διανομέα φαγητού που διαπράχθηκε στις 29/10/26 και δύο υποθέσεις κλοπών μοτοσικλετών, ενώ παραδέχθηκε τη διάπραξη επιπρόσθετων 6 επιθέσεων και κλοπών κινητών τηλεφώνων από διανομείς φαγητού που διαπράχθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες στην Επαρχία Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις και την αξιολόγηση της μαρτυρίας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που εξασφαλίστηκε προέκυψε μαρτυρία που δημιουργεί εύλογη υποψία για εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στις υπό διερεύνηση υποθέσεις, εναντίον των οποίων εξασφαλίστηκαν εντάλματα σύλληψης και καταζητούνται. Οι σχετικές εξετάσεις συνεχίζονται, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και την προσαγωγή όλων των εμπλεκομένων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο 20χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και όπου αναμένεται να εξασφαλιστεί διάταγμα προσωποκράτησης για 8 ημέρες.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αποτέλεσμα της συστηματικής και μεθοδικής εργασίας των μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, τα οποία συνεχίζουν με αποφασιστικότητα τις δράσεις τους για αντιμετώπιση της παραβατικότητας και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη στις 23 Νοεμβρίου, άλλος ένας ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, στη βάση δικαστικού διατάγματος.