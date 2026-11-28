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Στη δίνη νέων βίαιων επεισοδίων βρίσκεται σήμερα, Σάββατο, η Αλβανία, με φόντο τις συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της 114ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας.

Επίκεντρο των επεισοδίων είναι ο δρόμος μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, η κυβέρνηση του οποίου είναι αντιμέτωπη με διαδηλώσεις από τις 31 Μαΐου.

🚨 Police in flames, dozens of protesters injured. The toll continues to rise in the Tirana clashes, as citizens demand the ouster of the corrupt Rama–Berisha clique. #Albania https://t.co/ngrMGscqst pic.twitter.com/8DFfni1Ky4 November 28, 2026

Όπως σημειώνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις συγκεντρώσεις δίνουν το «παρών» και αρκετοί Αλβανοί από το εξωτερικό που επέστρεψαν στη χώρα για την επέτειο, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μια γιορτή ενότητας.

Στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο Χ από όσα συμβαίνουν στα Τίρανα, φαίνονται εκατοντάδες διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να πετούν πέτρες, μολότοφ και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Tirana, Albania – 28 november 2026 pic.twitter.com/GhSTYcEja1 — Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a) November 28, 2026

Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, είναι τέτοια η ορμή των διαδηλωτών που υποχρεώνουν σε υποχώρηση τους «Αίαντες» της Αστυνομίας.

🚨🇦🇱 WATCH: PROTESTERS PUSH BACK RIOT POLICE IN TIRANA AFTER OFFICERS REPORTEDLY FIRE RUBBER BULLETS AT DEMONSTRATORS DEMANDING EDI RAMA’S RESIGNATION



⚡️TENSIONS ESCALATE AS ALBANIA’S INDEPENDENCE DAY PROTEST DESCENDS INTO VIOLENT CLASHES#Albania #FreeAlbania pic.twitter.com/zqTpO1UfoS — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) November 28, 2026

Ειδικά για τους «Αίαντες», η εμφάνισή τους με την αλβανίκη σημαία προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση καθώς οι διαδηλωτές επέκριναν τη χρήση εθνικών συμβόλων σε οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την καταστολή των κινητοποιήσεων.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα αστυνομικό όχημα και ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή σε ολόκληρη την πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα επεισόδια κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες: Έναν αστυνομικό, δύο δημοσιογράφους και οχτώ διαδηλωτές που έχουν παρουσιαστεί σε τμήματα επειγόντων περιστατικών. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας όλοι είναι σε σταθερή κατάσταση και τα τραύματά τους αντιμετωπίζονται από τους γιατρούς.

prototothema.gr