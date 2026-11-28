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Η ώρα της κρίσης στον Δημοκρατικό Συναγερμό έφτασε. Γύρω στις 20:00 απόψε το κόμμα θα έχει και επίσημα τον υποψήφιο του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης άσκησαν πριν από το μεσημέρι το εκλογικό τους δικαίωμα, με τον πρώτο να στέλνει μήνυμα νίκης ενόψει 2028 για το πρόσωπο που θα επιλέξει σήμερα η βάση του ΔΗΣΥ και τον δεύτερο να καλεί τον κόσμο του κόμματος να σηκωθεί από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει.

Οι δύο υποψήφιοι για το χρίσμα επέλεξαν διαφορετικές οδούς για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ μετέβη με τη σύζυγο του, Μαρία Σελίπα, στο σωματείο «Ένωσις» Αγίων Ομολογητών, γύρω στις 10:30. Εκεί βρίσκονταν απλά μέλη του κόμματος που συχνάζουν στον χώρο και ενδεχομένως να υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του, καθώς και μερικά άτομα από την ομάδα που εργάζεται στο πλευρό του.

Από την πλευρά του, ο νυν βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας, διάλεξε τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου για να υποβάλει την ψήφο του. Μαζί του και η σύζυγός του, Γαλάτεια Παμπορίδη, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όπως αποκάλυψε ο σύζυγος της σε τηλεοπτική παρέμβαση.

Χαμηλοί τόνοι στις δηλώσεις

Αμφότεροι αρκέστηκαν σε τυπικές αναφορές στις δηλώσεις τους στα ΜΜΕ μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Μίλησαν για μια πολύ σημαντική μέρα για το κόμμα και κάλεσαν τα μέλη του ΔΗΣΥ να μεταβούν στις κάλπες για να ψηφίσουν.

Από τις δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου ξεχώρισε η αναφορά του σε επιλογή του επόμενου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 20-25 χιλιάδες ενεργά μέλη του ΔΗΣΥ, τα οποία σήμερα δεν επιλέγουν απλώς τον υποψήφιο της παράταξης για τις προεδρικές εκλογές, αλλά επιλέγουν τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αναφορά του στο συγκεκριμένο αριθμό, την ώρα που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι σχεδόν 50.000, ερμηνεύτηκε σε πηγαδάκια ως προετοιμασία του εδάφους στο ενδεχόμενο που η προσέλευση δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες που θα ήθελε το κόμμα.

Ο δε Γιώργος Παμπορίδης, επικεντρώθηκε στην παρότρυνση των μελών του ΔΗΣΥ να μεταβούν στην κάλπη και να ψηφίσουν τον εκλεκτό τους. «Σήμερα μιλά ο κόσμος, ο μοναδικός μας κριτής, αυτός κρατά την τύχη της παράταξης και του τόπου στα χέρια του», είπε, καλώντας όλους να σηκωθούν από τον καναπέ και να αφιερώσουν 15-20 λεπτά ώστε να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος και της χώρας.

Παρέλαση στελεχών στην Πινδάρου

Το philenews ακολούθησε και τους δύο υποψηφίους στην πορεία για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Από τους Αγίους Ομολογητές όπου ψήφισε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, απευθείας στην Πινδάρου για την ψήφο του Γιώργου Παμπορίδη.

Στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ έφθαναν συνεχώς στελέχη και μέλη του κόμματος. Πριν από τον Γιώργο Παμπορίδη, έκαναν την εμφάνιση τους ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, Μιχάλης Ιωαννίδης, και η αντιπρόεδρος του κόμματος, Σάββια Ορφανίδου. Με την αποχώρηση του πρώην υπουργού αφίχθηκαν για να ψηφίσουν ο τέως Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, καθώς και ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λουκάς Φουρλάς. Το παρών τους στην Πινδάρου έδωσαν επίσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Ξένια Κωνσταντίνου.

Ακολούθησε επίσκεψη από την πρόεδρο του κόμματος. Η Αννίτα Δημητρίου μετέβη στα γραφεία για επιθεώρηση της κατάστασης και προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για το κριτήριο της δικής της προσωπικής ψήφου. «Σίγουρα το καλό του Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και το καλό της Κύπρου μας. Για εμάς μπορεί να ακούγεται κάπως κλισέ, αλλά έχει μεγάλη σημασία η δική μας πρόταση για να πάει η Κύπρος καλύτερα. Η παρέμβαση του ΔΗΣΥ πρέπει να είναι καταλυτική. Σίγουρα δεν έριξα λευκό…», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της η κ. Δημητρίου, την περίμενε μια μικρή έκπληξη. Αιφνιδίως, ξετρύπωσε ανάμεσα στους δημοσιογράφους ο Αβέρωφ Νεοφύτου! Νυν και τέως ηγέτες του ΔΗΣΥ αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά και μερικές κουβέντες στο πόδι, σε χαλαρό κλίμα.

Ο κ. Νεοφύτου στη συνέχεια συμμετείχε σε διάφορα πηγαδάκια με στελέχη του ΔΗΣΥ και δημοσιογράφους. Ξεχώρισε η κουβέντα του για τον ΑΠΟΕΛ, τον αγώνα του οποίου δήλωσε πως θα μεταβεί σήμερα στο γήπεδο για να παρακολουθήσει, πριν πάει το βράδυ στην Πινδάρου για την ανακήρυξη του νικητή. «Εν τζιαι να χάσουμε το ΑΠΟΕΛλι για την ανακήρυξη…», είπε αστειευόμενος πριν αποχωρήσει από τον χώρο.

Θερμό επεισόδιο με κομματικό και κάμεραμαν

Από την μέχρι στιγμής διαδικασία ψηφοφορίας δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα. Άτομο που εργαζόταν στην Πινδάρου για την ψηφοφορία , υπό τον τίτλο του «συντονιστή», ήρθε σε αντιπαράθεση με κάμεραμαν ο οποίος επιχείρησε να τραβήξει πλάνα από την αίθουσα της ψηφοφορίας.

Ο συντονιστής του έκανε παρατήρηση ζητώντας του με έντονο ύφος να αποχωρήσει από το χώρο. Η κόντρα συνέχισε στο πεζοδρόμιο της Πινδάρου, όπου άναψαν τα αίματα και λίγο έλειψε οι δύο τους να πιαστούν στα χέρια. Κάπου εκεί, επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και τους χώρισαν πριν ακολουθήσουν τα χειρότερα.

Το περιστατικό αναστάτωσε αρμόδια πρόσωπα στον ΔΗΣΥ και υπήρξαν παροτρύνσεις για αντικατάσταση του εν λόγω «συντονιστή», ο οποίος ωστόσο, μέχρι τις 14:00 που αποχωρήσαμε από τον χώρο ασκούσε κανονικά τα καθήκοντα του.