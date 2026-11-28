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Το μεσημέρι εξάσκησε το εκλογικό του δικαίωμα και ο υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος Γιώργος Παμπορίδης.

Ο κ. Παμπορίδης έφτασε στην Πινδάρου με τη σύζυγο του Γαλάτεια.

Σε δηλώσεις του ανέφερε «σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Σήμερα μιλάει ο κόσμος. Ο μοναδικός μας κριτής είναι ο εκλογέας. Κρατάει την τύχη της παράταξης και το μέλλον του τόπου. Τον καλώ να σηκωθεί από τον καναπέ και να αφιερώσει 15 λεπτά για να ψηφίσει για την παράταξη και το μέλλον του τόπου».