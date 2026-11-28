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Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα (28/12) η εσωκομματική εκλογική διαδικασία του ΕΛΑΜ για την ανάδειξη των τριών αντιπροέδρων του κόμματος.

Η ψηφοφορία άρχισε στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00, με ενδιάμεσο διάλειμμα μίας ώρας, από τις 13:00 έως τις 14:00.

Για τις ανάγκες της διαδικασίας λειτουργούν εκλογικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Λευκωσία: Νάξου 2, 1ος όροφος, αρ. 1, Τ.Κ. 1070.

Λεμεσός: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 228, Κτίριο Αγίου Παύλου, Block B, 4ος όροφος, Τ.Κ. 3030.

Λάρνακα: Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 28, Πολυκατοικία Ακρόπολις, διαμέρισμα 4.

Αμμόχωστος: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 1&2, Τ.Κ. 5280, Παραλίμνι.

Πάφος: BEON ACTIVE OFFICE BY INEX, Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 10, Τ.Κ. 8046.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, έγκυρα θα θεωρούνται μόνο τα ψηφοδέλτια στα οποία τα μέλη με δικαίωμα ψήφου θα επιλέξουν από δύο έως τρεις υποψηφίους.