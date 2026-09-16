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Πλώρη για τις εσωκομματικές εκλογές έβαλε το ΕΛΑΜ, καθώς χθες συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό του.

Συγκεκριμένα, διορίστηκε Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταρτίσει το πρόγραμμα των εσωκομματικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά εντός Νοεμβρίου.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Η μία εκλογική διαδικασία αφορά τις Επαρχιακές Γραμματείες, καθώς και την εκλογή των 40 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η δεύτερη αφορά τις θέσεις της ηγεσίας και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή πρόεδρο και τρεις αντιπροέδρους.

Η Εφορευτική Επιτροπή θα κληθεί, παράλληλα, να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα υποβολής των υποψηφιοτήτων, καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο εκλογικών διαδικασιών.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει διεκδίκηση της θέσης του Προέδρου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, καθώς οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι τη θέση αναμένεται να επαναδιεκδικήσει ο Πέτρος Κουντουρέσιης.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τις τρεις θέσεις των αντιπροέδρων, καθώς αναμένεται ότι το ενδιαφέρον θα είναι μεγαλύτερο από τις διαθέσιμες θέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών εκλογών, αναμένεται να αρχίσει επίσημα η συζήτηση στο ΕΛΑΜ για τις Προεδρικές εκλογές.

11 Θεματικές Γραμματείες

Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία 11 Θεματικών Γραμματειών, οι οποίες θα λειτουργούν συμβουλευτικά, ως εργαστήρια ανάπτυξης και παραγωγής πολιτικών προτάσεων, αλλά και εξέτασης ζητημάτων που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες του ΕΛΑΜ και της κοινωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες Γραμματείες προϋπήρχαν, όπως, μεταξύ άλλων, οι Γραμματείες Οικονομικών, Κυπριακού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κόμματος, αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλες Γραμματείες, πέραν των 11 που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής των Γραμματειών, η οποία θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των επιτροπών και της ηγεσίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό.

Ποιοι είναι οι πρόεδροι των Γραμματειών

Οικονομικών: Παύλος Ιωάννου

Νομικών: Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου

Γεωργίας και Περιβάλλοντος: Λίνος Παπαγιάννης

Προσφύγων: Γιώργος Τοούλας

Αθλητισμού: Δημήτρης Ιωάννου

Μεταναστευτικής Πολιτικής: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Άμυνας: Άντης Λοΐζου, Συνταγματάρχης ε.α.

Παιδείας: Κωνσταντίνος Γεωργίου

Κυπριακού: Μάριος Πουλλικκάς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευγένιος Χαμπουλλάς