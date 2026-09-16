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Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος και Εισφορών (PAYE) από εργοδότες για το φορολογικό έτος 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, η παράταση δόθηκε με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι η υποβολή της δήλωσης μετά τις 30 Νοεμβρίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση, βάσει του άρθρου 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή

Για τα φυσικά πρόσωπα, η χρηματική επιβάρυνση ανέρχεται στα €150.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου του οποίου ο κύκλος εργασιών ή τα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν το €1 εκατ., το πρόστιμο ανέρχεται στα €500.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, προβλέπεται χρηματική επιβάρυνση ύψους €250.