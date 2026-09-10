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Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν πόσα έσοδα θα μπορούσαν ρεαλιστικά να εξασφαλίσουν από νέους φόρους σε επίπεδο ΕΕ, καθώς η Ιρλανδία αναζητά έναν συμβιβασμό για τη χρηματοδότηση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης.

Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ζήτησε από τα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν ένα ρεαλιστικό επίπεδο εσόδων που θα ήταν διατεθειμένα να αποδεχθούν από νέους «ίδιους πόρους» της ΕΕ, καθώς και να καταγράψουν τις αλλαγές που θα απαιτούνταν προκειμένου να στηρίξουν ένα συνολικό πακέτο, σύμφωνα με σημείωμα της Προεδρίας που κυκλοφόρησε ενόψει των συζητήσεων μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών-μελών αυτή την εβδομάδα.

Το έγγραφο δείχνει ότι υπάρχει ευρεία στήριξη για τη διαπραγμάτευση ενός πακέτου νέων πηγών εσόδων, ωστόσο παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με το ποιοι φόροι θα πρέπει να περιλαμβάνονται και πόσα έσοδα θα πρέπει να αποφέρουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει πέντε νέους ίδιους πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, οι οποίοι περιλαμβάνουν έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), μη συλλεγόμενα ηλεκτρονικά απόβλητα, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού και μια εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Μεταξύ των προτάσεων, η Ιρλανδική Προεδρία επισημαίνει ότι ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα έχει συγκεντρώσει σχετικά ευρεία στήριξη. Αντίθετα, τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει περισσότερες επιφυλάξεις για την προτεινόμενη εισφορά στις επιχειρήσεις και για τα έσοδα που θα προέρχονται από τον καπνό.

Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια χρηματοδότησης του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, με παράλληλο περιορισμό της πίεσης στις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών.

Η Επιτροπή έχει προτείνει τους νέους ίδιους πόρους στο πλαίσιο του σχεδίου της για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ, αλλά και για τη συμβολή στην αποπληρωμή του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος ανάκαμψης NextGenerationEU.

Το ζήτημα είναι πολιτικά ευαίσθητο, καθώς οι αποφάσεις για τους ίδιους πόρους της ΕΕ απαιτούν ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ στη συνέχεια πρέπει να επικυρωθούν από κάθε χώρα σύμφωνα με τις συνταγματικές της διαδικασίες. Παράλληλα, απαιτείται και η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ιρλανδική Προεδρία αναμένεται να εργαστεί τις επόμενες εβδομάδες για τη διαμόρφωση ενός νέου συμβιβαστικού κειμένου.

Το ζήτημα αναμένεται να επιστρέψει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 22 Σεπτεμβρίου και θα αποτελέσει μέρος της προετοιμασίας για τη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ τον Οκτώβριο.