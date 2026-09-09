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Κοινή διακήρυξη για την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας υπέγραψαν την Τετάρτη, στη συνάντηση της Λεμεσού, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα και Ιταλία, ζητώντας από την ΕΕ ρεαλιστικές πολιτικές για τον κλάδο και απανθρακοποίηση χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις και οικογένειες.

Οι τέσσερις χώρες, οι οποίες, σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, αντιπροσωπεύουν το 75% του συνολικού στόλου της ΕΕ, επιδιώκουν να ενισχύσουν την κοινή τους παρέμβαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αποφάσεις για τη ναυτιλία.

Τη διακήρυξη υπέγραψαν η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Βιώσιμης Κινητικότητας της Μάλτας Κρις Μπόνετ και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας Εντοάρντο Ρίξι.

Ο Ιταλός υφυπουργός συμμετείχε διαδικτυακά, ενώ στη συνάντηση παρευρέθηκε η πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο, Αντονέλα Καβαλλάρι.

Χατζημανώλη: Ισχυρότερη κοινή φωνή στην Ευρώπη

Η κ. Χατζημανώλη χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική, με ουσιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι εξετάστηκαν σημαντικά ζητήματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

«Σήμερα επιβεβαιώνεται, για ακόμη μια φορά, ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Η φωνή μας γίνεται ακόμα πιο δυνατή», δήλωσε.

Τόνισε ότι οι τέσσερις χώρες θα συνεχίσουν με κοινές θέσεις, επιδιώκοντας καλύτερα αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Αναφερόμενη στη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών, είπε ότι μέσω της θάλασσας μεταφέρεται το 80% του εμπορίου και επισήμανε ότι ζητήματα όπως η ενέργεια θα επηρεάσουν τον κλάδο στο μέλλον. Κατά την ίδια, τα τέσσερα κράτη μπορούν να καθοδηγήσουν τις εξελίξεις και όχι απλώς να τις ακολουθούν.

Κικίλιας: Ρεαλιστική πολιτική απέναντι στην αστάθεια

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την προστασία της ναυτιλίας με τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των νοικοκυριών, επισημαίνοντας την επίδραση των θαλάσσιων μεταφορών στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και άλλων προϊόντων.

Όπως ανέφερε, η διεθνής αστάθεια, οι πόλεμοι και οι περιφερειακές εντάσεις απαιτούν «συνετή, ρεαλιστική, ουσιαστική πολιτική» από την ΕΕ.

Στόχος, πρόσθεσε, είναι ένας σχεδιασμός που θα επιτρέψει στην Ένωση να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυτιλία, στην ενέργεια, στη ναυπήγηση πλοίων και στις λιμενικές υποδομές.

Ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι και άλλα κράτη-μέλη θα συνταχθούν με τις θέσεις των τεσσάρων χωρών, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, απαιτείται προστασία των λαών και των οικονομιών τους.

Μπόνετ: Απανθρακοποίηση χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών

Ο Κρις Μπόνετ ανέδειξε ως βασικές προκλήσεις τη γεωπολιτική κατάσταση και την απανθρακοποίηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ναυτιλίας για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και ενέργειας.

«Η απανθρακοποίηση αποτελεί επιλογή για την προστασία του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι ο εκσυγχρονισμός, η απανθρακοποίηση και η καινοτομία δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη θέση αυτή ως το σημαντικότερο μήνυμα της κοινής διακήρυξης.

Ζήτησε οι ευρωπαϊκοί σχεδιασμοί να είναι εφικτοί και πραγματιστικοί, ώστε ο κλάδος να λειτουργεί αποτελεσματικά, χωρίς περιττές πληθωριστικές πιέσεις στους πολίτες και με ασφάλεια για τους εργαζομένους.

Σημείωσε ότι οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι σημαντικοί για την προώθηση της κοινής θέσης εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το δικαίωμα ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων, καλώντας τις τρίτες χώρες να επιτρέπουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου.

Ιταλία: Κοινές παρεμβάσεις στην ΕΕ και στον ΔΝΟ

Η Αντονέλα Καβαλλάρι τόνισε ότι η συμμετοχή της Ιταλίας στην ομάδα των τεσσάρων χωρών είναι ιδιαίτερα σημαντική και ότι το μέγεθος του στόλου τους προσδίδει βαρύτητα στις κοινές προτεραιότητές τους.

Υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα της ΕΕ, αλλά και να αναδειχθεί η οπτική των μεσογειακών κρατών. Το κοινό μήνυμα, όπως είπε, είναι ότι πρέπει να συνδυαστούν ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση, χωρίς να διακυβεύονται τα συμφέροντα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Μεταφέροντας την παρέμβαση του κ. Ρίξι, ανέφερε ότι η αντιμετώπιση των αναγκών του κλάδου λειτουργεί προς όφελος ολόκληρης της Ένωσης, δεδομένης της σημασίας των θαλάσσιων μεταφορών για τη διακίνηση αγαθών.

Η πρέσβης πρόσθεσε ότι η κοινή παρέμβαση πρέπει να επεκταθεί και σε διεθνή φόρα, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ), με αναζήτηση στήριξης από εταίρους εντός και εκτός Ευρώπης.

Οι τέσσερις χώρες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις συναντήσεις τους, με νέες επαφές να αναμένονται σύντομα.

Πηγή: ΚΥΠΕ