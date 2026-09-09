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Καταζητούνται οι ANDRIAN DANIEL SLAPAN, 18 ετών από τη Ρουμανία και ο MALEK ALSΗARQAWI, 17 ετών από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διαρρήξεις κτιρίων και κλοπής περιουσίας, κλοπή μοτοσικλέτας και πρόκληση κακόβουλων ζημιών.

Πρόκειται για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.