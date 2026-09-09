Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, 16 ετών, απουσιάζει από το χώρο διαμονής της, στην Λευκωσία, από η ώρα 5μ.μ. της 8ης Σεπτεμβρίου 2026.

Η 16χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,63μ., με μαύρα, μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε μπεζ φανέλα, μαύρη, αθλητική φόρμα και αθλητικά παπούτσια χρώματος άσπρου με μαύρο.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.