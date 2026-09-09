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Καταγγέλθηκε χθες στην Αστυνομία, ότι ο LARS ANTON KALLSTROM, 24 ετών, από τη Σουηδία, απουσιάζει από το χώρο διαμονής του, στην Πάφο, από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο 24χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80μ. περίπου, με ξανθά κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.