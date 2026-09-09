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Το Epic Street Festival αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό της Epic και μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις street food και ψυχαγωγίας στην Κύπρο, μέσα από τον οποίο αναδεικνύεται έμπρακτα και η ευαισθητοποίηση της εταιρείας σε θέματα που αφορούν ευπαθή κοινωνικά σύνολα. Με συνέπεια στη δέσμευση του Epic Street Festival για κοινωνική προσφορά, η Epic προχώρησε στην παράδοση δωρεάς ύψους €5.400 στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας, ενισχύοντας το πολύτιμο έργο που επιτελεί για τη στήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών.

Το ποσό συγκεντρώθηκε από τα έσοδα που προέκυψαν από την ενοικίαση των περιπτέρων της φετινής διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας ότι το Epic Street Festival δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη γιορτή γεύσης και ψυχαγωγίας, αλλά και έναν θεσμό με ουσιαστική κοινωνική συνεισφορά. Η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των δράσεων και των υπηρεσιών του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας, το οποίο διαχρονικά προσφέρει πολύπλευρη στήριξη σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η επιτυχία του Epic Street Festival είναι αποτέλεσμα της συλλογικής συμβολής εκθετών, συνεργατών, εθελοντών και των χιλιάδων επισκεπτών που στηρίζουν τον θεσμό. Μέσα από αυτή τη δυναμική συμμετοχή, το Festival αποκτά μια ακόμη πιο ουσιαστική διάσταση, δημιουργώντας τη δυνατότητα στήριξης οργανισμών με σημαντικό κοινωνικό έργο.

Το Epic Street Festival, ως ένας θεσμός που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά, αποτελεί παράδειγμα του πώς μια μεγάλη διοργάνωση μπορεί να αφήσει θετικό και ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Μέσα από στοχευμένες κοινωνικές ενέργειες, η Epic παραμένει ευαισθητοποιημένη σε προσπάθειες που καταβάλλουν οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.