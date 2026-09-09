Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αποθέματα αντοχής δείχνει να έχει η κυπριακή οικονομία, η οποία παρά τις περιπέτειες στις οποίες την έσυραν οι γεωπολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή δείχνει να κινείται με ρυθμούς 3,3%, την ώρα που οι ρυθμοί ανάπτυξης σε ΕΕ και Ευρωζώνη τρέχουν με 1,4% και 1,2%.

Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία καταδεικνύουν ότι το δεύτερο τρίμηνο του ταραχώδους 2026 το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε με 0,8% από 0,5% το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση η ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 3,3%, αισθητά ταχύτερα από την Ευρώπη.

Όπως προκύπτει, ωστόσο, από τις τελευταίες διαπιστώσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η ανάπτυξη κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο στηρίχθηκε κυρίως στην κατανάλωση. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5,2% υπερβαίνοντας ακόμη και τον συνολικό ρυθμό του 3,3%. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η οικονομική μεγέθυνση είναι καταναλωτικού χαρακτήρα και στηρίζεται σε μικρότερο βαθμό από την παραγωγική βάση.

Σημαντική συνεισφορά προήλθε κυρίως από το εμπόριο, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την εστίαση, που μεγεθύνθηκαν κατά 4,7% και συνεισέφεραν 1% στο ΑΕΠ.

Ακολουθούν οι τομείς των επικοινωνιών με συνεισφορά 0,5%, των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων με 0,3% και των κατασκευών επίσης με 0,3%. Οι εν λόγω τομείς συνολικά αντιπροσωπεύουν το 2,1% του ΑΕΠ.

Με επιφυλάξεις το Δημοσιονομικό

Στηριζόμενο κυρίως σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκφράζει σκεπτικισμό για τη μείωση των εξαγωγών κατά 1,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους και συστήνει παρακολούθηση υπό το βάρος και των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, αναδεικνύει τη μείωση των επενδύσεων κατά 2%, την οποία αποτιμά ως αρνητικό στοιχείο, καθώς παράταση της επενδυτικής στασιμότητας, δυνατόν να πλήξει μεσοπρόθεσμα την ανάπτυξη.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προειδοποιεί παράλληλα ότι η συγκέντρωση σημαντικού μέρους της ανάπτυξης στο εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό αυξάνει την έκθεση της οικονομίας σε εξωτερικές διαταραχές, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι αεροπορικές συνδέσεις, τα ναύλα και το ενεργειακό κόστος.

Από τη στασιμότητα στην υποτονικότητα

Διέξοδο από τη στασιμότητα βρήκε το δεύτερο τρίμηνο η Ευρώπη. Η Ευρωζώνη κατέγραψε αναιμική ανάπτυξη 0,6% και η Ε.Ε. 0,7%, η οποία εν πολλοίς εκπηγάζει από το ισοζύγιο εξαγωγών και εισαγωγών (0,8%) και σε μικρότερο βαθμό από την κατανάλωση των νοικοκυριών (0,2%).

Τη μεγαλύτερη ταχύτητα ανέπτυξε η οικονομία της Ιρλανδίας, με ρυθμό 10,2% και ακολούθησε η Σλοβενία με 1,8%. Η μοναδική χώρα με αρνητικό ρυθμό ήταν η Αυστρία με μείωση 0,1%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η αμερικανική οικονομία κινήθηκε με χαμηλότερο τριμηνιαίο ρυθμό. καταγράφοντας ανάπτυξη 0,4%. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 2,1%, ξεπερνώντας τόσο την Ε.Ε. όσο και την Ευρωζώνη.