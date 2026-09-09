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Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά περνά σε νέα φάση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την επιβολή απαγορεύσεων εισαγωγής καναδικών προϊόντων, πέρα από τους υφιστάμενους δασμούς.

Σε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από τις 29 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται η εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων από τον Καναδά, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση με την Οτάβα.

Στη λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, αλκοολούχα ποτά, ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, μη αλκοολούχα μπύρα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα.

Everyone knows that Canada doesn’t let our Great Dairy Farmers sell into the Canadian Market, and that the only reason Canada makes Autos is because of previous disastrous Trade Agreements while other Presidents were in Office. Canada has been ripping us off for years, but what… pic.twitter.com/V2GWzUoF1k — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 8, 2026

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Καναδά ότι «κάνει διακρίσεις» εις βάρος αμερικανικών επιχειρήσεων, περιορίζοντας την πρόσβαση αμερικανικών προϊόντων στην καναδική αγορά.

Από τη βότκα και το κρασί μέχρι τα μοτοποδήλατα

Τα νέα μέτρα αφορούν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αποφάσεις, απαγορεύονται οι εισαγωγές:

γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ο ορός γάλακτος,

μελάσας από ζαχαροκάλαμο,

μη αλκοολούχας μπύρας,

συγκεκριμένων κρασιών,

ρουμιού και βότκας,

μπύρας από βύνη,

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι δασμοί σε άλλα καναδικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τυριά, χαρτί, έπιπλα και στρώματα, αλουμίνιο και σίδηρος, μηχανοκίνητες βάρκες, καρότσια γκολφ και εξαρτήματα αλιευτικών καλαμιών.

Το μέτρο αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σύγκρουσης που εδώ και μήνες μετατρέπει μία από τις σημαντικότερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο σε πεδίο αντιπαράθεσης.

Ο Καναδάς απαντά με δασμούς -«Θα υπάρξει κόστος»

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε την ίδια ημέρα που τέθηκαν σε ισχύ οι ανταποδοτικοί δασμοί του Καναδά σε αμερικανικά προϊόντα.

Η Οτάβα επέβαλε δασμούς σε σειρά αμερικανικών προϊόντων, μεταξύ άλλων σε χάλυβα, ρούχα και έπιπλα, με την αξία των εισαγωγών που επηρεάζονται να υπολογίζεται στα 27,6 δισ. δολάρια.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα πληρώσει τίμημα για την προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αγορά.

«Υπάρχει πάντα κόστος για τη δράση. Αλλά δεν συγκρίνεται με το κόστος της αδράνειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των συνολικών καναδικών εξαγωγών κατευθύνονται παραδοσιακά στις ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά την εμπορική σύγκρουση ιδιαίτερα κρίσιμη για την καναδική οικονομία.

Επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι η αντιπαράθεση θα οδηγήσει σε ακριβότερα προϊόντα και λιγότερους καταναλωτές.

Στο στόχαστρο του Τραμπ και η Bombardier

Η κόντρα πλέον ξεπερνά τα προϊόντα και τους δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει την καναδική αεροπορική εταιρεία Bombardier ότι μπορεί να χάσει την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά εάν δεν μεταφέρει παραγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ.

«Εάν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να παράγουν εδώ», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου.

Οι εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Καναδά έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ενώ οι τελευταίες διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν στα τέλη Αυγούστου. Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί νέος γύρος συνομιλιών.

Και όσο Ουάσιγκτον και Οτάβα ανταλλάσσουν δασμούς και απαγορεύσεις, το ενδεχόμενο μιας γρήγορης συμφωνίας μοιάζει όλο και πιο μακρινό.

Ο εμπορικός πόλεμος περνά πλέον σε νέα φάση: από τους δασμούς στις απαγορεύσεις και από τις διαπραγματεύσεις στις ευθείες πιέσεις προς επιχειρήσεις και καταναλωτές.

iefimerida.gr