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Το Φεβρουάριο του 1978 οι διπλωματικές σχέσεις Κύπρου και Αιγύπτου βρίσκονται στο ναδίρ μετά την αποτυχημένη επίθεση Αιγυπτίων κομάντος στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σχεδόν 49 χρόνια μετά, αιγυπτιακό άγημα θα βρεθεί στη Λευκωσία για να συμμετάσχει στην στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η άτυπη τριμερής συνάντηση Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας στο Ελ Αλαμέιν έδωσε πολλές ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Αλ Σίσι συναντήθηκαν υπό τη σκιά της συμφωνίας της Μέκκας αλλά και της αναβάθμισης των σχέσεων Αιγύπτου και Τουρκίας. Η κοινή διακήρυξη και όσα συμφωνήθηκαν σε διμερές επίπεδο έδειξαν ότι βρίσκονται σε κοινό βηματισμό και οι γεωπολιτικές εξελίξεις και δεδομένα δεν έχουν αλλάξει τη δική τους ατζέντα συνεργασίας.

Εμπιστοσύνη και συνεργασία

Πέραν από τα σημαντικά που καταγράφονται στην κοινή διακήρυξη, αυτό που κρατά η Λευκωσία με την επιστροφή του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι η κίνηση που γίνεται από αιγυπτιακής πλευράς με ιδιαίτερο περιφερειακό αποτύπωμα.

Κυβερνητικοί κύκλοι, με τους οποίους μίλησε ο Φιλελεύθερος, ως προς τα όσα έγιναν χθες στο Ελ Αλαμέιν υπογραμμίζουν ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η συμμετοχή της Αιγύπτου, για πρώτη φορά, στην στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, με ουλαμό των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται, όπως μας αναφέρθηκε, για μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, που αποτυπώνει το επίπεδο των σχέσεων Κύπρου και Αιγύπτου, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ιδιαίτερα σημαντικό, θεωρείται από κυπριακής πλευράς, ότι η κίνηση αυτή έρχεται να στείλει ένα σαφές μήνυμα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Παρά το γεγονός ότι Κύπρος και Αίγυπτος πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, η παρουσία στρατιωτικού αγήματος κατά την ημέρα εορτασμού της ανεξαρτησίας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Χθες, ενώ οι Πρόεδροι της Αιγύπτου και της Κύπρου επισκέπτονταν την αεροπορική έκθεση του Ελ Αλαμέιν, οι Τούρκοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν το περίπτερό τους την ώρα που περνούσαν από μπροστά Χριστοδουλίδης και Αλ Σίσι.

Έστειλαν μηνύματα με τη Διακήρυξη

Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνεται στην κοινή διακήρυξη της τριμερούς συνόδου Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν. Ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά στο Κυπριακό όπου τονίζεται πως η λύση του προβλήματος θα συμβάλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή.

Στην κοινή τους διακήρυξη Νίκος Χριστοδουλίδης, Αμπεντέλ Φατάχ αλ Σίσι και Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλαν το μήνυμα ότι στα σημαντικά ζητήματα της περιοχής συνεχίζουν να πορεύονται με κοινό βηματισμό. Οι τρεις ηγέτες τονίζουν ακόμα τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών. Τοποθέτηση που στέλνει και το μήνυμα ότι η αναθέρμανση των σχέσεων Αιγύπτου – Τουρκίας και η συμφωνία της Μέκκας δεν είχαν αρνητική επίδραση στη τριμερή τους συνεργασία.

Στόχος η συνολική διευθέτηση

Στην αναφορά για το Κυπριακό η διακήρυξη του Ελ Αλαμέιν αναφέρει πως οι τρεις ηγέτες χαιρετίζουν «τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της προσωπικής απεσταλμένης του για το Κυπριακό και εκφράζουμε τη στήριξή μας στις συνεχιζόμενες ενέργειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίζουμε ότι η επίτευξη οριστικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Μήνυμα για την Ανατολική Μεσόγειο

Όσον αφορά την περιοχή, οι τρεις ηγέτες στην κοινή τους διακήρυξη αναφέρουν: «Με γνώμονα την αυξανόμενη βαρύτητα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, τονίζουμε τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών μας. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας από τη θεσμοθέτησή του στο Κάιρο, το Νοέμβριο του 2014, ο οποίος υπήρξε ένα επιτυχημένο μοντέλο για την περιφερειακή συνεργασία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξή του, βασιζόμενοι στις αρχές της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της συνεργασίας. Επαναβεβαιώνουμε τη συλλογική μας βούληση για την προάσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και για την επίλυση των διαφορών και των κρίσεων με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα ενίσχυαν την ένταση και που θα υπονόμευαν την περιφερειακή σταθερότητα ή που θα απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Υπογραμμίζουμε τη σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, της αποχής από την απειλή και τη χρήση βίας, και την πλήρη τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ξεκάθαρη θέση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Αλ Σίσι τονίζουν εκ νέου «τη σημασία του πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της προσήλωσης όλων των κρατών ως προς την προάσπιση των αρχών του, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων κρατών και να συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι οποιεσδήποτε Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

Ιδιαίτερης γεωπολιτικής ανάγνωσης θα πρέπει να τύχουν και οι αναφορές που γίνονται σε άλλα τρία περιφερειακά ζητήματα, όπως το Παλαιστινιακό, ο Λίβανος και η Λιβύη.

Ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία

Η στρατηγικής σημασίας τριμερής συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου αποτελεί σταθερό άξονα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή, τόνισαν οι Πρόεδροι Κύπρου και Αιγύπτου και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, της Αιγύπτου.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως έχει οικοδομηθεί «ένα σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους και επιδιώξεις και ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα με στρατηγικό πλέον βάθος και συνεργασία που εδράζεται σε μια θετική προσέγγιση, στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: σταθερότητα, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή».

Αναφερόμενος στην κοινή διακήρυξη, ο ΠτΔ είπε ότι «εμπεριέχει αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις: ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατή μας πυξίδα. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα, λειτουργούν με διαφάνεια, με θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Σίσι είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι οι τρεις χώρες μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Πρόσθεσε ότι κατά την τριμερή σύνοδο συζήτησαν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, για την ενίσχυση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καθώς και για την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην πλειάδα τομέων συνεργασίας, όπως η καινοτομία, η βιομηχανία, οι υποδομές και άλλα, ενώ υπογράμμισε τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας που στόχο έχει την αντιμετώπιση προκλήσεων στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια πρέπει να εδράζονται στην προάσπιση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις οι οποίες κλιμακώνονται.

Από πλευράς του ο κ. Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο Πρόεδροι αποτελούν πραγματικούς φίλους, προσθέτοντας ότι κατά την τριμερή σύνοδο συζήτησαν εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις. Σημείωσε ότι η τριμερής συνεργασία αποτελεί πυλώνα ασφάλειας που προτάσσει τη θετική ατζέντα και χωρίς να στρέφεται εναντίον καμιάς άλλης χώρας.