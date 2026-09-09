Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα σημαντικό βήμα στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι πέτυχε η OpenAI, καθώς ανακοίνωσε πως το νέο εσωτερικό μοντέλο της, σε συνεργασία με περίπου 10.000 πράκτορες AI, κατάφερε να βρει λύση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα που παρέμενε άλυτο εδώ και περίπου 90 χρόνια.

Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 88 ώρες και αφορά το περίφημο πρόβλημα ύπαρξης και ομαλότητας των εξισώσεων Navier-Stokes, οι οποίες περιγράφουν τη συμπεριφορά και την κίνηση των ρευστών.

Χιλιάδες πράκτορες AI στη «μάχη»

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έθεσε σε λειτουργία περίπου 10.000 πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούσαν να αναλαμβάνουν εργασίες σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα και να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Η εταιρεία είχε ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου την εκπαίδευση ενός νέου μοντέλου, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές της, παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά.

Το μοντέλο παραμένει προς το παρόν εσωτερικό εργαλείο της OpenAI και δεν έχει κυκλοφορήσει στο κοινό. Η εταιρεία το περιγράφει ως «σημαντικά πιο ικανό» από το πιο πρόσφατο μοντέλο της, γεγονός που την οδήγησε να το δοκιμάσει σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά μαθηματικά προβλήματα.

ertnews.gr