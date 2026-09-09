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Την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο, οι ένορκοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε ετυμηγορία στη δίκη της Λίντσεΐ Κλάνσι, της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023.

Μέχρι τη στιγμή που θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, πιθανότατα θα γνωρίζετε ήδη την κατάληξη της υπόθεσης. Η δίκη, όμως, ανέδειξε ένα ζήτημα που ξεπερνά κατά πολύ την ενοχή ή την αθωότητα μιας συγκεκριμένης γυναίκας.

Στη δίκη κατατέθηκε ότι η Κλάνσι είχε λάβει περίπου δώδεκα διαφορετικά ψυχοτρόπα φάρμακα από τα τέλη του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023, καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη ψυχική της κατάσταση. Προφανώς, δεν τα έπαιρνε όλα ταυτόχρονα, αλλά ο μεγάλος αυτός αριθμός φαρμάκων υποδεικνύει ότι η θεραπεία της Κλάνσι μεταβαλλόταν συνεχώς και περιλάμβανε τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών ψυχιάτρων.

Η ίδια φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να αλλάξει την αγωγή της. Περιέγραψε ότι αισθανόταν «σαν ζόμπι», μίλησε για σκοτεινές και παρείσακτες σκέψεις και εξέφρασε φόβο ότι θα εξαρτηθεί από τις ουσίες που λάμβανε.

Όταν ένας ασθενής λαμβάνει διαδοχικά διαφορετικά ψυχοφάρμακα, αλλάζει δόσεις και ενδεχομένως συνδυάζει ουσίες που επηρεάζουν διαφορετικά το κεντρικό νευρικό σύστημα, πόσο εύκολο είναι για τον γιατρό να γνωρίζει τι ακριβώς προκαλεί κάθε νέο σύμπτωμα; Όσο περισσότερα φάρμακα προστίθενται στη θεραπεία, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί μια πειστική απάντηση.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο μια τραγική υπόθεση στη Μασαχουσέτη. Αφορά μια ολόκληρη κοινωνία στην οποία η χρήση αντικαταθλιπτικών έχει γίνει τόσο συνηθισμένη, ώστε συχνά αντιμετωπίζεται σχεδόν ως φυσιολογική πλευρά της καθημερινής ζωής. Κι εδώ υπάρχει μια εντυπωσιακή ανισορροπία μεταξύ των φύλων.

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν αντικαταθλιπτικά και άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα σε αρκετά υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες. Αυτό μπορεί εν μέρει να αντικατοπτρίζει πραγματικές διαφορές στην εμφάνιση και τη διάγνωση ψυχικών διαταραχών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι οι γυναίκες «φαντάζονται» τα προβλήματά τους ή ότι δεν χρειάζονται θεραπεία. Μήπως, όμως, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο η γυναικεία δυσφορία είναι πολύ πιο πιθανό να καταλήξει σε μια φαρμακευτική συνταγή;

Η ερώτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή η μεγαλύτερη χρήση φαρμάκων δεν πραγματοποιείται σ’ ένα «βιολογικό κενό». Οι γυναίκες και οι άνδρες δεν είναι πανομοιότυποι ως προς τις ορμόνες, τη σωματική σύσταση, τον μεταβολισμό και την αντίδραση σε ορισμένες φαρμακολογικές ουσίες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η αποτελεσματικότητα μπορούν να διαφέρουν. Κι όμως, η πραγματικότητα της κλινικής πρακτικής συχνά είναι αυτοματοποιημένη: διάγνωση, συνταγή, επανεξέταση και, αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αλλαγή δόσης ή φαρμάκου.

Αυτό δεν είναι εξατομικευμένη ψυχιατρική. Μερικές φορές μοιάζει περισσότερο με βιομηχανική διαχείριση της δυστυχίας. Η φαρμακευτική βιομηχανία, όμως, λειτουργεί μέσα σ’ ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο τα χρόνια προβλήματα είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Ένας ασθενής που παίρνει ένα φάρμακο για μερικές εβδομάδες είναι ένας πελάτης. Ένας ασθενής που παίρνει το ίδιο φάρμακο για χρόνια αποτελεί μια σταθερή πηγή εσόδων.

Και τα αντικαταθλιπτικά είναι ιδανικά για ένα τέτοιο μοντέλο. Μπορούν να συνταγογραφούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά χωρίς την ανάγκη περίπλοκων ιατρικών διαδικασιών και με σχετικά εύκολη ανανέωση της συνταγής.

Η θλίψη, η εξάντληση, η αϋπνία, η απώλεια, το άγχος, η δυσκολία προσαρμογής στη μητρότητα ή η πίεση της εργασίας μπορούν να έχουν πολλές αιτίες. Όταν, όμως, η βασική διαθέσιμη λύση είναι ένα χάπι, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα χωρίς να αγγίζουμε τις συνθήκες που τα δημιούργησαν.

Ελεύθερα, 6.9.2026