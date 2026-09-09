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Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει άμεσα ο Δήμος Λευκωσίας για την αντιμετώπιση της οχληρίας και των ανθυγιεινών συνθηκών που έχουν διαπιστωθεί στον πρώην κινηματογράφο “Οθέλλο” στην Έγκωμη.

Με αφορμή δημοσίευμα του philenews, ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι έχει δώσει οδηγίες για την άμεση καταχώριση αγωγής εναντίον των υπευθύνων προσώπων, με στόχο την εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων που θα υποχρεώνουν στην άρση της οχληρίας και στην αποκατάσταση της νομιμότητας.

Η παρέμβαση του Δήμου έρχεται μετά από επανειλημμένες ειδοποιήσεις και ελέγχους, χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη συμμόρφωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας σας, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2026 που αφορά την κατάσταση συγκεκριμένης οικοδομής στη Λευκωσία, ο Δήμος Λευκωσίας επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δύο διακριτά ζητήματα, τα οποία εμπίπτουν σε διαφορετικές αρμοδιότητες.

Το ζήτημα της στατικής επάρκειας και της επικινδυνότητας της οικοδομής αποτελεί, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αρμοδιότητα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Ο Δήμος έχει πληροφορηθεί ότι η συγκεκριμένη οικοδομή έχει αξιολογηθεί από τον αρμόδιο ΕΟΑ ως ακατάλληλη και επικίνδυνη, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα αποκλεισμού και περίφραξης του χώρου για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Λευκωσίας έχει ενεργήσει για τα ζητήματα που εμπίπτουν στις δικές του αρμοδιότητες και συγκεκριμένα για την ύπαρξη οχληρίας και ανθυγιεινών συνθηκών στον χώρο.

Συγκεκριμένα, η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους, εντόπισε τους ιδιοκτήτες και/ή κατόχους του ακινήτου και προχώρησε στην επίδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ειδοποιήσεων, καλώντας τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για άρση της οχληρίας. Παρά τις επανειλημμένες ενέργειες του Δήμου, δεν υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λευκωσίας έχει ήδη δώσει οδηγίες για την άμεση καταχώριση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου εναντίον των υπευθύνων προσώπων, με στόχο την εξασφάλιση των αναγκαίων δικαστικών διαταγμάτων για την άρση της οχληρίας και την αποκατάσταση της νομιμότητας. Τονίζεται ότι από την στιγμή που το εν λόγω κτήριο έχει καταστεί επικίνδυνο η είσοδος σε αυτό από τους Υγειονομικούς Λειτουργούς καθίσταται εξίσου επικίνδυνο και δυσχερές.

Ο Δήμος Λευκωσίας αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη συγκεκριμένη υπόθεση και να ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχει η νομοθεσία, σε συνεργασία με τον ΕΟΑ και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες αρχές.

Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε ζητήματα που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας, να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων αρχών και να αποδίδονται σε κάθε αρχή οι ενέργειες και οι ευθύνες που πράγματι της αναλογούν.