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Ο συνήγορος της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται για τον θάνατο των τριών παιδιών της, ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να εξετάσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης, λίγες ημέρες μετά την κακοδικία στη δίκη της.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως παρακολουθούσε τη δίκη της Κλάνσι. Η 36χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της μέσα στο σπίτι της οικογένειας τον Ιανουάριο του 2023.

«Κύριε πρόεδρε, ελπίζω να σκεφτείτε αυτήν τη νεαρή γυναίκα, τι είδους άνθρωπος είναι και όλα όσα έχει περάσει και να εξετάσετε το ενδεχόμενο απονομής χάριτος», είπε ο δικηγόρος Κέβιν Ρέντινγκτον, στο τέλος μιας συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή του ABC “Good Morning America”.

Η εξουσία του προέδρου να απομείνει χάρη έχει ισχύ μονάχα για ομοσπονδιακά εγκλήματα και η Κλάνσι διώχθηκε βάσει πολιτειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια ευρεία ερμηνεία των εξουσιών του για την απονομή χάρης και τις έχει εφαρμόσει σε ορισμένες υποθέσεις που εκδικάστηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια.

Σε ερώτημα σχετικά με το αίτημα απονομής χάρης στην Κλάνσι, ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την υπόθεση.

«Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφος, μετά την κήρυξη της κακοδικίας, διότι οι ένορκοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια ομόφωνη ετυμηγορία. «Αλλά θα μάθετε ποιο θα είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει. Θα υπάρξει τίμημα. Θα είναι ψυχιατρικό ίδρυμα ή φυλακή ή κάτι τέτοιο».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι της Κλάνσι υποστήριξαν ότι δεν ήταν ένοχη λόγω παραφροσύνης, λέγοντας ότι βίωνε ένα ψυχωσικό επεισόδιο που προκλήθηκε από επιλόχειο ψύχωση.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι δολοφονίες ήταν προσχεδιασμένες. Η Πολιτεία θα μπορούσε πλέον να ζητήσει την επανάληψη της δίκης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Τραμπ απένειμε χάρη στην πρώην γραμματέα κομητείας του Κολοράντο, Τίνα Πίτερς, σύμμαχό του, η οποία είχε καταδικαστεί βάσει πολιτειακής νομοθεσίας για αδικήματα που σχετίζονταν με παραποίηση εκλογικών μηχανημάτων.

Η χάρη θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό συμβολική, επειδή η Πίτερς είχε διωχθεί βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας. Ωστόσο, η κίνηση άσκησε πρόσθετη πολιτική πίεση στον κυβερνήτη του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις, έναν Δημοκρατικό, δεδομένων των ερωτημάτων σχετικά με την ποινή φυλάκισης εννέα ετών σε βάρος της Πίτερς.

Ο Πόλις της απένειμε χάρη τον Μάιο και αργότερα εμφανίστηκε μαζί με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

protothema.gr