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Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν σήμερα ο 46χρονος πατέρας και τα δύο ενήλικα παιδιά του, 23 και 21 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάρος ανήλικων παιδιών της οικογένειας από το 2013 έως τον Μάιο του 2026. Οι τρεις κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η υπόθεση αναβλήθηκε για ακρόαση στις 18 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν στην προηγούμενη δικάσιμο νομική αρωγή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 122 κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάρος των παιδιών της οικογένειας από το 2013 έως τον Μάιο του 2026.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κατηγορίες για συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, κακομεταχείριση παιδιών, απαγωγή, άσεμνη επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, κοινές επιθέσεις και εξευτελιστική μεταχείριση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα ανήλικα παιδιά φέρονται να ζούσαν επί χρόνια υπό άθλιες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας βία, στέρηση τροφής και περιορισμό της ελευθερίας τους.

Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας 46 ετών, η κόρη του 23 ετών και ο γιος του 21 ετών οι οποίοι είναι υπόδικοι.

ΚΥΠΕ