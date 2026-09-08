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Η Πρόεδρος της Βουλής καταδικάζει περιστατικό με παρκαρισμένο όχημα στη Βουλή το οποίο εμπόδιζε τη διέλευση ατόμου με αναπηρία στον εσωτερικό χώρο στάθμευσης του κτηρίου.

Σε επίσημο ανακοινωθέν της Βουλής, αναφέρεται ότι η Αννίτα Δημητρίου έχει δώσει οδηγίες στη Γενική Διεύθυνση της Βουλής να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου αυτό να μην επαναληφθεί.

Νωρίτερα η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ είχε γράψει σε ανάρτηση της ότι «αναμένουμε στον ήλιο (όχι με ιδιαίτερη υπομονή) να μπούμε με την Πάολα Φραντζή για να παραστούμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας».

Σημείωσε ότι «ο κύριος που ήρθε -εντέλει- να μαζέψει το αυτοκίνητό του το οποίο είχε παρκάρει πάνω στην ράμπα εισόδου μας είπε, “ε μα δεν έβρισκα πάρκινγκ… Ντροπή και πάλι ντροπή στα μυαλά μας».

Αυτούσιο το ανακοινωθέν της Βουλής:

Αναφορικά με το σημερινό περιστατικό στάθμευσης οχήματος σε σημείο που εμπόδιζε τη διέλευση ατόμου με αναπηρία στον εσωτερικό χώρο στάθμευσης της Βουλής, η Πρόεδρος της Βουλής, αφού ενημερώθηκε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, δηλώνει απερίφραστα ότι το καταδικάζει και έχει δώσει οδηγίες στη Γενική Διεύθυνση της Βουλής να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου αυτό να μην επαναληφθεί.