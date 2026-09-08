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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Σουοζού, στη βόρεια Κίνα, όταν ένα 5χρονο αγόρι βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από τα κάγκελα διαμερίσματος στον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κατά πληροφορίες, το 5χρονο αγόρι ήταν στο σπίτι του χωρίς ενήλικες, πριν να βρεθεί στο κενό.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπες μάρτυρες, φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του παιδιού να κρατηθεί από τα κάγκελα για να μην πέσει.

Τη διάσωσή του ανέλαβε ο επιστάτης του κτηρίου ο οποίος επιχείρησε μια καταρρίχηση αλά Σπάιντερμαν προκειμένου να προσεγγίσει το αγόρι και να το πιάσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Δείτε το βίντεο

A 5-year-old boy dangled out of a 6th-floor window guard in Shuozhou, northern China. Then, a property manager scaled down from above like a real-life Spiderman, gripping the child tight until firefighters arrived. #RealLifeSpiderman #hero #rescue #China #inspiring pic.twitter.com/U35uqr27Nu September 8, 2026

protothema.gr