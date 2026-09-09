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Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, χωρίς να περιορίζεται μόνο στις μεγάλες και κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης. Έργα ασφαλτοστρώσεων και οδικών βελτιώσεων γίνονται και σε δρόμους του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, που όμως έχουν ουσιαστική σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών, για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και για την ασφαλή και εύκολη διακίνησή των κατοίκων.

Αυτό επισήμανε ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, που δήλωσε ότι ακόμη και σε μικρούς δρόμους και περιοχές που για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα με σκόνη, λάσπες και συνθήκες που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη πόλη, η δημοτική αρχή παρεμβαίνει πλέον και δίνει λύσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε, προχωρούμε και με τη βελτίωση δρόμων στην περιοχή του κοιμητηρίου στην κοινότητα του Αναβαργού, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που για χρόνια ταλαιπωρούσαν κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο Δήμος Πάφου ζητά και την βοήθεια των πολιτών, επεσήμανε ο Άγγελος Ονησιφόρου, προκειμένου όπου εντοπίζονται προβλήματα να ενημερώνουν τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ώστε να προγραμματίζονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για μια Πάφο πιο ασφαλή και πιο λειτουργική, κατέληξε, που να κάνει την καθημερινότητα του πολίτη καλύτερη.