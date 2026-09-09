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Υπόθεση επίθεσης και πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθησαν δύο 32χρονοι.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 9 χθες το βράδυ, οι δύο 32χρονοι μετέβησαν σε περιοχή στην επαρχία Λευκωσίας, όπου συνάντησαν άντρα ηλικίας 30 ετών. Στην περιοχή, ο ένας από τους δύο 32χρονους υπόπτους, οδηγώντας το αυτοκίνητο του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτύπησε με το όχημά του τον 30χρονο, ενώ στη συνέχεια, χτύπησε με το όχημά του και 32χρονο οικείο του 30χρονου, ο οποίος προσέτρεξε στη σκηνή.

Ο 32χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τη σκηνή. Στο σημείο παρέμεινε ο δεύτερος 32χρονος ύποπτος, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο με μοτοσικλέτα. Αυτός επιτέθηκε στον 30χρονο, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να τον περιορίσει.

Στη σκηνή κλήθηκαν και μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Ακολούθως, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και ο δεύτερος 32χρονος ύποπτος, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 32χρονος είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία στις 30/08/2026 στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Το πρωί οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, που ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης τους, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Οι 30χρονος και 32χρονος παραπονούμενοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα και στο πόδι. Αυτός κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται εκτός κινδύνου. Ο 30χρονος επίσης κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις