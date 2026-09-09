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Το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από αυτοχειρία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ καταγράφηκε στην Κύπρο το 2023, με 3,5 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 4,3 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους και στη Μάλτα με 5,5. Στον αντίποδα, το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε στη Λιθουανία με 18,8 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους και ακολούθησαν η Σλοβενία με 16,4 και η Ουγγαρία με 16,1.

Συνολικά, 48.370 κάτοικοι της ΕΕ έχασαν τη ζωή τους το 2023 ως αποτέλεσμα σκόπιμου αυτοτραυματισμού, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 1% του συνόλου των θανάτων στην Ένωση.

Το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας από αυτοχειρία διαμορφώθηκε σε 10,4 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, από 10,6 το 2022 και 12,2 το 2013.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τα στοιχεία καταδεικνύουν μείωση του σχετικού δείκτη τόσο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος όσο και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας από αυτοχειρία ήταν σημαντικά υψηλότερος στους άνδρες, με 16,9 θανάτους ανά 100.000 άνδρες, έναντι 5 θανάτων ανά 100.000 γυναίκες. Οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 76,4% του συνόλου των θανάτων από αυτοχειρία στην ΕΕ το 2023.

Μεταξύ των κρατών μελών, το ποσοστό των ανδρών στο σύνολο των συγκεκριμένων θανάτων κυμάνθηκε από 70,2% στην Ολλανδία έως 90,3% στη Μάλτα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο ακαθάριστος δείκτης θνησιμότητας από αυτοχειρία αυξανόταν παράλληλα με την ηλικία. Στα άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών καταγράφηκαν 0,2 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω ο δείκτης ανερχόταν σε 17,3 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.

Οι άνδρες παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από αυτοχειρία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, όπου τα ποσοστά για αγόρια και κορίτσια ήταν παρόμοια.

ΚΥΠΕ