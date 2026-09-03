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Σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, στον ύπνο και στην οικογενειακή ζωή των εργαζομένων προκαλούν τα «άτυπα ωράρια» εργασίας, σύμφωνα με γνωμοδότηση του γαλλικού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (ANSES).

Ο οργανισμός ζητεί τη μεταρρύθμιση της ισχύουσας γαλλικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι τα άτυπα ωράρια πρέπει να περιορίζονται και, όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν, να συνοδεύονται από αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με τον ANSES, τα άτυπα ωράρια αφορούν περίπου το 55% έως 75% του εργαζόμενου πληθυσμού.

Ποια ωράρια θεωρούνται «άτυπα»

Ο γαλλικός οργανισμός εντάσσει στην κατηγορία τρεις βασικούς τύπους απασχόλησης:

την εργασία τα Σαββατοκύριακα ,

, την εργασία για περισσότερες από οκτώ ώρες ημερησίως ή 40 ώρες εβδομαδιαίως ,

, τις βάρδιες μεταξύ 5 π.μ. και 8 π.μ., καθώς και μεταξύ 7 μ.μ. και μεσάνυχτα.

Τα ωράρια αυτά αφορούν ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων υπαλλήλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, καταστηματάρχες, εργάτες, νοσηλευτές, φροντιστές, πωλητές, ταμίες, εργαζομένους στη συντήρηση, βοηθούς κατ’ οίκον φροντίδας, αρτοποιούς, μάγειρες και σερβιτόρους.

Οι επιπτώσεις στην υγεία και την προσωπική ζωή

Ο επιστημονικός διευθυντής του ANSES για θέματα υγείας και εργασίας επισήμανε ότι υπάρχει εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις της νυχτερινής εργασίας, τόσο στην υγεία όσο και στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή.

Η εργασία τα Σαββατοκύριακα συνδέεται, σύμφωνα με μελέτες, με κατάθλιψη, άγχος, διαταραχές ύπνου, κόπωση και μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

«Θα αναρρώνετε λιγότερο, θα έχετε λιγότερο αναζωογονητικό ύπνο, με συνέπειες για τη γενική σας κατάσταση, την ψυχική σας υγεία», ανέφερε ο επιστημονικός διευθυντής του ANSES.

Όπως εξήγησε, το χρέος ύπνου, το άγχος και η διατάραξη της οικογενειακής ζωής συσσωρεύονται, περιορίζοντας τον χρόνο ανάπαυσης και αποκατάστασης του εργαζομένου.

«Όταν βλέπετε τον/τη σύζυγό σας και τα παιδιά σας μόνο για λίγο, όταν δεν μπορείτε να δείτε τους φίλους σας, αυτή η αποσύνδεση από τους συλλογικούς ρυθμούς υποβαθμίζει την κοινωνική και οικογενειακή σας ζωή και μπορεί στη συνέχεια να επηρεάσει την υγεία σας», πρόσθεσε.

Ζητεί περιορισμό και αυξημένα μέτρα προστασίας

Ο ANSES καταλήγει ότι οι άτυπες ώρες εργασίας πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, εισηγείται την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που προβλέπονται για τη νυχτερινή εργασία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων και ειδικές ρυθμίσεις για τις εγκύους.

Ο οργανισμός θεωρεί επίσης ότι η θέσπιση νομικού ορισμού των άτυπων ωρών εργασίας θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων.