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Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ολική ή μερική κατεδάφιση οικοδομής, εγγραφή εμπράγματου βάρους στο ακίνητο, ανάκτηση εξόδων στήριξης και ενίσχυση των κυρώσεων προνοεί πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και άρχισε να συζητείται, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Το θέμα θα εξεταστεί και από νομοτεχνικής απόψεως ώστε να μην προσκρούει στο Σύνταγμα και προς αυτή την κατεύθυνση το θέμα θα συζητηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών κ. Ελίκκος Ηλία ανέφερε πως η βασική φιλοσοφία της πρότασης, την οποία στηρίζει το υπουργείο, εστιάζεται στην ανάληψη της ευθύνης αποκατάστασης της επικινδυνότητας των οικοδομών στους ιδιοκτήτες, όπως συμβαίνει και σήμερα, αλλά με πιο αυστηρές πρόνοιες στη νομοθεσία.

Ο κ. Ηλία ανέφερε ότι οι ΕΟΑ πρέπει να παρεμβαίνουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις και όταν απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και όχι σε όλες τις περιπτώσεις επικίνδυνων οικοδομών.

Εκτίμησε επίσης, πως με βάση τις πρόνοιες που προωθούνται, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα απαιτείται η παρέμβαση των ΕΟΑ θα είναι περιορισμένες

Περαιτέρω ανέφερε ότι το υπουργείο ενέκρινε κονδύλι €2 εκατ. στους ΕΟΑ για στήριξη των επικίνδυνων οικοδομών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας εκφράζοντας και τις απόψεις των υπολοίπων ΕΟΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εγκρίνει κονδύλι €2 εκατ. για δέκα χρόνια ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι Οργανισμοί.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ανέφερε ότι για 351 δυνητικά επικίνδυνές οικοδομές εκτιμήθηκε ότι θα απαιτηθούν €7 εκατ. Στη Λάρνακα εντοπίστηκαν συνολικά 1.087 οικοδομές.

Εκπρόσωπος του ΕΟΑ Λεμεσού ανέφερε πως για τη στήριξη δύο επικίνδυνων κτηρίων δαπανήθηκαν από το 2025 €150.000 τις οποίες δεν έλαβαν ακόμη από το υπουργείο Εσωτερικών.