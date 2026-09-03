Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συντετριμμένες, ντυμένες στα λευκά, αποχαιρετούν μαζί με πλήθος κόσμου τον πατέρα τους, Ντίμη Μαυρόπουλο οι τέσσερις κόρες του. Έντονη συγκίνηση επικρατεί στον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη Λεμεσό, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία του επιχειρηματία, o οποίος βρήκε τραγικό θάνατο το περασμένο Σάββατο από τη φονική κακοκαιρία στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο.

Συγγενείς, φίλοι, επιχειρηματίες, πολιτειακοί και πολιτικοί αξιωματούχοι, καθώς και άνθρωποι από τη δημόσια ζωή της Λεμεσού, βρίσκονται στην εκκλησία για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η παρουσία των τεσσάρων θυγατέρων του, οι οποίες αποχαιρετούν τον πατέρα τους φορώντας λευκά.

Η οικογένεια είχε ζητήσει από συγγενείς και φίλους να φορέσουν χρωματιστά ενδύματα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη ζωή και την προσωπικότητα του Ντίμη Μαυρόπουλου και να τον αποχαιρετήσουν με έναν τρόπο που να αντικατοπτρίζει τον ίδιο.

Στην κηδεία παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Φίλιππα Καρσερά Χριστοδουλίδη και η Υπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, καθώς και πολιτειακοί αξιωματούχοι, τοπικοί άρχοντες και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινωνίας της Λεμεσού.