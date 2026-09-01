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Την άμεση προώθηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για τις επικίνδυνες και τις κοινόκτητες οικοδομές ζητεί ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων, προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Σύνδεσμος καλεί τη Βουλή και την κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών να ολοκληρώσουν την εξέταση των σχετικών νομοθετημάτων και να προχωρήσουν στην ψήφισή τους.

Στόχος η ψήφιση εντός του φθινοπώρου

Σε ό,τι αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές, η νομοθετική διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει και το ζήτημα έχει προγραμματιστεί για συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στόχος πρέπει να είναι η ψήφιση των τροποποιήσεων στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο εντός του φθινοπώρου.

Για τις κοινόκτητες οικοδομές, η σχετική μεταρρύθμιση παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2023. Ο Σύνδεσμος ζητεί να δοθεί άμεσα η απαιτούμενη ώθηση, ώστε το νομοθετικό πλαίσιο να οδηγηθεί προς ψήφιση.

Οι καταρρεύσεις σε Γερμασόγεια και Κάψαλο

Την ανάγκη για αποφασιστικές ενέργειες κατέδειξαν με δραματικό τρόπο τα σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες στη Λεμεσό.

Τον Απρίλιο, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στη Γερμασόγεια, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους κινδύνους που δημιουργεί η ανεπαρκής συντήρηση παλαιών οικοδομών.

Τον Ιούνιο ακολούθησε η κατάρρευση μπαλκονιών σε επταώροφη πολυκατοικία στον Κάψαλο, αναδεικνύοντας εκ νέου την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού των φθορών, προτού αυτές εξελιχθούν σε απειλή για την ανθρώπινη ασφάλεια.

Πρόταση για ΜΟΤ κτηρίων

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων υποστηρίζει την καθιέρωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οικοδομών, ενός «ΜΟΤ κτηρίων», ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Ο προληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, θα επιτρέπει την αναγνώριση φθορών που ενδέχεται να εξελιχθούν σε κίνδυνο για τους ενοίκους, τους διερχομένους και το ευρύτερο κοινό.

Παράλληλα, ζητείται η προώθηση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των κοινόκτητων οικοδομών.

Το προτεινόμενο πλαίσιο θα πρέπει να ενισχύει τις εξουσίες και τις δυνατότητες των Διαχειριστικών Επιτροπών, να διασφαλίζει τη δημιουργία αποθεματικών ταμείων για εργασίες συντήρησης και να προβλέπει αποτελεσματικούς μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης.

«Η ασφάλεια δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη»

«Η ασφάλεια των κτηρίων και των πολιτών δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη. Κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί άμεσα η νομοθεσία για τις επικίνδυνες οικοδομές και να προχωρήσει επιτέλους η μεταρρύθμιση για τις κοινόκτητες οικοδομές», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου, Μερσίνα Ισιδώρου.

Όπως τόνισε, η πρόληψη, ο τακτικός έλεγχος και η έγκαιρη συντήρηση πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου πλαισίου.

Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Ο Σύνδεσμος καλεί τη Βουλή και την επιτροπή Εσωτερικών να προωθήσουν και να ψηφίσουν τις σχετικές νομοθεσίες χωρίς άλλη καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των κτηρίων αποτελεί ζήτημα δημόσιου συμφέροντος και κοινωνικής ευθύνης.

Όπως επισημαίνει, η μετάβαση από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρόληψη απαιτεί σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και αποφασιστικές ενέργειες, προτού η χώρα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τις συνέπειες της αδράνειας.