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Οι έλεγχοι στην Πάφο αναφορικά με τις ετοιμόρροπες και επικίνδυνες οικοδομές προχωρούν με γοργό ρυθμό με τη συνδρομή και των οκτώ πολιτικών μηχανικών μελών του ΕΤΕΚ με τους οποίους έχει συμβληθεί για τον σκοπό αυτό ο ΕΟΑ Πάφου. Αυτό δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος του Οργανισμού, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επισημαίνοντας ότι με ικανοποίηση διαπιστώνεται ότι πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων οικοδομών προχωρούν οι ίδιοι στην επιδιόρθωση και ανακαίνιση των πολυκατοικιών αυτών.

Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν επιδεικνύεται η αντίστοιχη διάθεση και συνεργασία για να επιλυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, ο ΕΟΑ Πάφου προχωρεί στην εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων εκκένωσης των οικοδομών, ώστε να αναγκαστούν οι αρμόδιοι να λάβουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Αναφερόμενος στα άλλα δύο σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας στην Πάφο, αυτό των καταστροφών στην αμπελοκαλλιέργεια από τον περονόσπορο και στο υδατικό, ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ανέφερε ότι είχε τις τελευταίες μέρες συναντήσεις και επαφές με λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας για προώθηση των ζητημάτων.

Συζήτησα το θέμα του περονόσπορου με την Μαρία Παναγιώτου, πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο, είπε, και η οποία με διαβεβαίωσε ότι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας προχωρούν άμεσα σε νέα επιθεώρηση των αμπελώνων της Πάφου προκειμένου να διαπιστωθεί ξανά η ακριβής έκταση των ζημιών που προκάλεσε ο περονόσπορος φέτος στις καλλιέργειες, μετά και την μαζική διαμαρτυρία αμπελουργών της Πάφου το περασμένο Σάββατο στον δρόμο Πάφου-Πόλης στο ύψος της Τσάδας.

Αν από τις νέες αυτές επιθεωρήσεις, τόνισε ο κ. Πιττοκοπίτης, επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ζημιές από τον περονόσπορο και σε ποικιλίες σταφυλιών που δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, θα καλυφθούν από τις αποζημιώσεις και οι ποικιλίες αυτές.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου έθεσε επίσης στους επιτελείς του Υπουργείου Γεωργίας και το θέμα της λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στον κόλπο της Χρυσοχούς. Έλαβε όπως είπε την απάντηση ότι οι διαδικασίες για το θέμα αυτό προχωρούν με γοργό ρυθμό και ότι πολύ σύντομα θα έχουμε απτά αποτελέσματα όσον αφορά στη χωροθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας στον κόλπο της Χρυσοχούς προκειμένου να τρέξουν στη συνέχεια οι διαδικασίες για την κατασκευή της το συντομότερο δυνατό.

Είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα, τόνισε ο κ. Πιττοκοπίτης, διότι ο Δήμος Πόλης και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα στην περιοχή Χρυσοχούς υδροδοτούνται από γεωτρήσεις, γεγονός που δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο αν αναλογιστούμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων με τους παρατεταμένους καύσωνες, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις καιρικές συνθήκες για την ύδρευση μας.