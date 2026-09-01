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Σε υψηλά σχεδόν δύο δεκαετιών ανέρχονται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματά τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Οι αγορές ομολόγων στην Ιαπωνία και την Αυστραλία δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την Τρίτη, ακολουθώντας το sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του δεκαετούς Treasury ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Η απόδοση του δείκτη Bloomberg για τα παγκόσμια κρατικά ομόλογα αυξήθηκε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση και διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στο 3,72%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2008.

Στο 3% η απόδοση του ιαπωνικού δεκαετούς

Στην Ιαπωνία, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε το 3% για πρώτη φορά από το 1996, αποτυπώνοντας τις εντεινόμενες πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους.

Η απόδοση του αντίστοιχου αυστραλιανού τίτλου εκτινάχθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011.

Η νέα άνοδος των αποδόσεων έρχεται καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν την πορεία της νομισματικής πολιτικής διεθνώς. Οι δηλώσεις του Προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς, στο Jackson Hole την περασμένη Παρασκευή ενίσχυσαν τις προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική.

Ο Γουορς επανέλαβε τη δέσμευσή του να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εδώ και πέντε χρόνια.

Παράλληλα, η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ, ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

«Οι αγορές προεξοφλούν υψηλότερη πορεία για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως», δήλωσε στο Bloomberg TV η διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και ανώτερη αναλύτρια της First Eagle Investments, Ιντάνα Άπιο.

Όπως εξήγησε, οι επενδυτές επανεξετάζουν το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να βρίσκονται τα ουδέτερα επιτόκια, τα οποία εμφανίζουν σταδιακά ανοδική τάση.

Δημοσιονομικά ελλείμματα και κρατικές δαπάνες

Οι πιέσεις στις αγορές κρατικού χρέους έχουν αρχίσει εδώ και μήνες. Οι υψηλές δημόσιες δαπάνες και τα διευρυνόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ αυξάνουν την απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν μακροπρόθεσμο χρέος.

Ο δείκτης Bloomberg για το παγκόσμιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 0,9% από τις αρχές του 2026, μετά την άνοδο 6,8% που κατέγραψε το 2025.

Οι ανησυχίες για το πετρέλαιο εντείνονται, καθώς νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν εκτιμούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να διαρκέσει για μήνες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα διατηρούσε τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές.

Μετά την ομιλία του Γουορς στο Jackson Hole, οικονομολόγοι της Barclays και της Société Générale αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους και προβλέπουν πλέον αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, τις οποίες προηγουμένως δεν ανέμεναν.

Στο 92% η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων μίας ημέρας προεξοφλούν πιθανότητα περίπου 92% για αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας έως τον Σεπτέμβριο. Μια αύξηση τον Οκτώβριο έχει ήδη αποτιμηθεί πλήρως από την αγορά.

Στην Αυστραλία, τα υψηλότερα από τις προβλέψεις στοιχεία για τον πληθωρισμό οδήγησαν τους επενδυτές να ενισχύσουν τα στοιχήματά τους για τέταρτη αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026.

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν τις πιέσεις στις τιμές των ομολόγων και οδηγούν τις αποδόσεις τους σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Δύσκολο δίμηνο για τις αγορές ομολόγων

Η πίεση στην αγορά κρατικού χρέους ενδέχεται να συνεχιστεί, καθώς ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι ιστορικά οι χειρότεροι μήνες για τον παγκόσμιο δείκτη ομολόγων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, ο δείκτης κατέγραψε κατά μέσο όρο απώλειες άνω του 1% σε καθέναν από τους δύο μήνες κατά την τελευταία δεκαετία.

«Η αγορά ομολόγων δεν καταρρέει, αλλά στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα: ο πιο επίμονος πληθωρισμός σημαίνει, ως ελάχιστο σενάριο, υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα», δήλωσε ο ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων Ασίας-Ειρηνικού της TD Securities στη Σιγκαπούρη, Πρασάντ Νιούναχα.

Όπως εκτίμησε, το sell-off πιθανότατα θα συνεχιστεί, καθώς η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και η αύξηση του ασφαλίστρου διάρκειας αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο των επενδυτών.

Capital.gr