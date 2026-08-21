Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού παραμένει ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να υποχωρήσουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, παρά τις παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομικών για τον περιορισμό του κόστους δανεισμού, εκτιμά η Goldman Sachs.

Οι επιπτώσεις από τα σχέδια ενίσχυσης των επαναγορών κρατικού χρέους αναμένεται να είναι «σχετικά βραχύβιες», εάν δεν συνοδευτούν από ευρύτερες αλλαγές που θα αντιμετωπίζουν τους βασικούς μακροοικονομικούς παράγοντες, ανέφερε σε σημείωμά του ο στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs, Friedrich Schaper.

Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές απαίτησαν υψηλότερη αποζημίωση για να δανείσουν μια κυβέρνηση που βρίσκεται αντιμέτωπη με διογκούμενο χρέος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό από το νέο κύμα εταιρικών εκδόσεων χρέους, οδήγησαν την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου σε υψηλά από το 2007. Την Παρασκευή, η απόδοση παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη στο 5,25%.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι έτοιμος να ενισχύσει τις επαναγορές ακριβότερου χρέους. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει νέα δημοσιονομική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του υψηλότερου κόστους δανεισμού των τελευταίων ετών.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ότι θα αυξήσει «τουλάχιστον στο διπλάσιο» τις επαναγορές τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας.

Ο Schaper σημείωσε, ωστόσο, ότι η αγορά εξακολουθεί να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στους ανοδικούς κινδύνους για τις αποδόσεις, παρά τις ενθαρρυντικές ενδείξεις από ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη της αμερικανικής οικονομίας.

Οι λιανικές πωλήσεις και τα στοιχεία για την απασχόληση ήταν ασθενέστερα των εκτιμήσεων, ενώ ο υποκείμενος πληθωρισμός παρέμεινε συγκρατημένος τον Ιούλιο.

«Εκτιμούμε ότι αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια διαρκή συσσώρευση ήπιων στοιχείων για τον πληθωρισμό, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι το βασικό σενάριο για τη Fed είναι η διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα και μετατοπίζει εκ νέου την ισορροπία των κινδύνων», ανέφερε ο Schaper.

Capital.gr