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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμεια, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να αναποδογυριστεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, εγκατέλειψε το σημείο, ενώ ευτύχημα είναι πως στο σταθμευμένο όχημα δεν επέβαινε κανένα πρόσωπο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες τόσο για τον εντοπισμό του, όσο και για τις συνθήκες του τροχαίου.