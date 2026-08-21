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Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία, μετά την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα, εναντίον 33χρονου Ελληνοκύπριου. Ο λόγος είναι πως στόχος ήταν ο αδελφός ισοβίτη, που έχει καταδικαστεί με άλλα πρόσωπα για το τετραπλό φονικό στην Αγία Νάπα, που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2016. Οι έρευνες για τη σοβαρή υπόθεση αναμένεται να επεκταθούν και στις Κεντρικές Φυλακές, αφού ένα από τα κύρια σενάρια που διερευνά η Αστυνομία είναι να συνδέεται η υπόθεση με δραστηριότητες του 48χρονου ισοβίτη, που καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια τον Σεπτέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 05:40 τα ξημερώματα ενώ 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε, προκλήθηκαν, ωστόσο, ζημιές στο αυτοκίνητο. Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δράστες έστησαν καρτέρι στον 33χρονο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Μόλις αυτός επιχείρησε να στρίψει δεξιά άνοιξαν πυρ πετυχαίνοντας αρκετές φορές το αυτοκίνητό του. Οι δράστες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φαίνεται να ήθελαν νεκρό τον 33χρονο, ο οποίος δεν απασχόλησε στο παρελθόν την Αστυνομία. Από τους πυροβολισμούς πλήγηκε και κατοικία της περιοχής, χωρίς ευτυχώς να κινδυνέψουν οι ένοικοι.

Σημειώνεται πως λίγο μετά την απόπειρα φόνου εντοπίστηκε σε ανοικτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται με την Αστυνομία. Σε δηλώσεις στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής (21/8) ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, είπε πως το συγκεκριμένο όχημα συνδέθηκε με την απόπειρα φόνου και φαίνεται πως ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Πρόκειται για όχημα μάρκας Volvo που είχε πλαστούς αριθμούς εγγραφής. Σημειώνεται πως διαπιστώθηκε πως στο ΤΑΕ Λάρνακας καταγγέλθηκαν τις προηγούμενες ημέρες δύο υποθέσεις κλοπών οχημάτων με τη συγκεκριμένη μάρκα. Οι ανακριτές της υπόθεσης εκτιμούν πως πρόκειται για ένα από αυτά τα οχήματα.

Και οι δύο σκηνές έχουν αποκλειστεί και διενεργούνται εξετάσεις από το ΤΑΕ Αμμοχώστου, αλλά και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τεκμηρίων που ενδεχομένως να οδηγήσουν στους δράστες. Θα αναζητηθούν, επίσης, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών, αλλά και μαρτυρίες από περιοίκους.

Υπενθυμίζεται πως το τετραπλό φονικό διαπράχθηκε στις 23 Ιουνίου του 2016 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των τελευταίων χρόνων. Είχε προηγηθεί την ίδια ημερομηνία το 2012 το πενταπλό φονικό και πάλι στην Αγία Νάπα. Στόχος και τις δύο φορές ήταν ο επιχειρηματίας Φάνος Καλοψιδιώτης, ο οποίος έπεσε νεκρός στην δεύτερη εγκληματική ενέργεια εναντίον του, μαζί με τον λοχία της Αστυνομίας Ηλία Χατζηευθυμίου και τη σύζυγό του Σκεύη. Νεκρός βρέθηκε στη σκηνή και ένας εκ των δραστών της δολοφονικής ενέδρας που έγινε σε εστιατόριο, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ της 23η Ιουνίου.

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