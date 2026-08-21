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Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε όπως ο 48χρονος που συνελήφθη για περιστατικό βίας στην οικογένεια και ο οποίος απασχόλησε έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην επαρχία Πάφου εδώ και μήνες, παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του. Η δίκη αποφασίσθηκε τελικά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου και όχι στις 3 του μήνα όπως αρχικά είχε αποφασισθεί.

Μέχρι τότε ο 48χρονος θα τελεί υπό κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο ικανοποίησε σχετικό αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής, Ματθαίου Αντωνίου, που είχε ως βασικό επιχείρημα τον κίνδυνο επανάληψης αδικημάτων σε βάρος της παραπονούμενης.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση Δικαστηρίου. Τα φερόμενα αδικήματα έχουν να κάνουν με πρώην σύντροφο του κατηγορούμενου και μάλιστα, ο τελευταίος βάσει του κατηγορητηρίου φέρεται να παραβίασε δικαστικό διάταγμα για περιοριστικά μέτρα.

Η υπόθεση αποκτά επιπρόσθετη σοβαρότητα, πέραν του ούτως ή άλλως πολύ σοβαρού γεγονότος της ενδοοικογενειακής βίας, αφού ο κατηγορούμενος απασχόλησε τις Αρχές και την κοινή γνώμη με αφορμή θέματα δημοσίου συμφέροντος που ήρθαν στο φως από τις αρχές του χρόνου και σχετίζονται με την Πάφο.

Όπως αναφέρθηκε επίσης κατά την δικαστική διαδικασίας εναντίον του 48χρονου έχουν καταχωριστεί τα τελευταία χρόνια κι άλλες τουλάχιστον τρεις παρόμοιες υποθέσεις που αφορούσαν την πρώην σύντροφό του.