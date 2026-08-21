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Ερευνες διεξάγει σήμερα η Αστυνομία για τη φωτιά σε εκσκαφέα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ σε λατομείο στο Φαρμακά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, η φωτιά ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του εκσκαφέα που ήταν σταθμευμένος σε σημείο εντός του λατομείου. Η φωτιά έγινε αντιληπτή από εργαζόμενους που έσπευσαν να την κατασβήσουν. Επιτόπου κλήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μόνο μέρος του εκσκαφέα.

ΚΥΠΕ