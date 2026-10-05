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Κρίσιμη επί τόπου σύσκεψη στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό γνωστό και ως Παλαί ντε Σπόρ, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, ώστε ν’ αποφασιστεί οριστικά κατά πόσο θα αποτελέσει την επίσημη έδρα της μπασκετικής Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ευρωλίγκα.

Η αυτοψία αποφασίστηκε ώστε να εξεταστούν όλα επί εδάφους για να φανεί κατά πόσο το συγκεκριμένο γήπεδο, που πέρασε πέρσι από ολιστικό λίφτινγκ λόγω των πρόσφατων αγώνων του Ομίλου Γ του FIBA EuroBasket, θα πάρει την έγκριση της Ευρωλίγκας. Στη σύσκεψη θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της Euroleague, εκπρόσωποι της ισραηλινής ομάδας και της Αστυνομίας.

Θα εξεταστούν πρωτίστως ζητήματα ασφαλείας, διαχωρισμού των κερκίδων και άλλα ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων που θα δώσει η ομάδα του Ισραήλ στην Κύπρο. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι πιθανόν η Euroleague να ανάψει αύριο το πράσινο φως ώστε η Μακάμπι να μετακομίσει στην Κύπρο, με πρώτο πιθανό αγώνα στις 22 Οκτωβρίου.

Η πιθανή έγκριση του «Σπύρος Κυπριανού» θα φορτώσει έναν πολύμηνο πονοκέφαλο στην κυπριακή Αστυνομία, αφού η Μακάμπι θα αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τρεις τούρκικες ομάδες: Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Ανατολού Εφές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Μακάμπι θα δίνει αγώνες στην Κύπρο μέχρι και τον ερχόμενο Φεβρουάριο ίσως και τον Απρίλιο.

Η ισραηλινή ομάδα είχε αποστείλει επίσημο αίτημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Euroleague. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι, κατά τη διάρκεια του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου τέθηκε προφορικά το συγκεκριμένο αίτημα.

Η Αστυνομία έχει ήδη ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό πλάνο για την ασφάλεια της ισραηλινής ομάδας τόσο κατά την άφιξή της όσο και για τους αγώνες που θα δώσει ενδεχομένως στην Κύπρο και αναμένεται αυτό να οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση με την διοργανώτρια ομοσπονδία αλλά και την ισραηλινή ομάδα.