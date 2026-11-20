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Η πρόθεση της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου και τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων και την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, ανέφερε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης της 46ης Γενικής Συνέλευσης και του 1ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην Πάφο.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, πέρασαν δύο χρόνια από την έναρξη εφαρμογής της, πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι προσαρμοζόμαστε – η περίοδος προσαρμογής θεωρώ ότι έχει τελειώσει και περνάμε πλέον στη φάση και των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης».

«Πάντοτε με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης προχωρούμε σε βελτιώσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό απαιτείται, ώστε το νέο σύστημα να λειτουργεί ακόμη πιο αποτελεσματικά«.

«Και η πρώτη που κάναμε ήταν η περίφημη χορηγία, ένα θέμα που έπρεπε να λυθεί νομοθετικά όταν έγινε η μεταρρύθμιση το 2022. Έγινε η μεταρρύθμιση, έμεινε το ποσό των 117 εκ. ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που είχατε θέσει και έγινε η σχετική διόρθωση από την Κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, στα 117 εκ. έχουν προστεθεί τα €15 εκατομμύρια για τη μεταφορά της αρμοδιότητας της συντήρησης των δρόμων πρωταρχικής σημασίας.

Προστέθηκαν επίσης €12 εκατομμύρια από την απώλεια των εσόδων από τη μεταφορά της αρμοδιότητας τής αδειοδότησης στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

«Αναγνωρίζοντας ότι, από την ψήφιση της νομοθεσίας το 2022 μέχρι σήμερα, η αγοραστική αξία της κρατικής χορηγίας μειώθηκε εξαιτίας του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, έχει προστεθεί αύξηση επιπλέον €12 εκατομμυρίων για την κάλυψη αυτού του οικονομικού κενού», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος.

«Συνεπώς, το τελικό ποσό της κρατικής χορηγίας ανέρχεται πλέον στα €156 εκατομμύρια», εξήγησε.

«Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τοπική ανάπτυξη. Για την περίοδο 2024-2029 είναι σε τροχιά υλοποίησης ή και προγραμματίζονται πολεοδομικά έργα ύψους €240 εκατομμυρίων, ενώ αξιοποιούμε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των πόλεων μας», σημείωσε.

«Επειδή τον Σεπτέμβριο του 2027 θα εγκρίνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι η τελευταία ημερομηνία που θα εγκρίνουμε έργα περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2028, σας καλώ να ωριμάστε έργα, να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Όσον αφορά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «πρέπει να έχουμε πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026 γιατί το 2027 είναι έτος εκλογών σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, άρα, όλοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να καταλήξουμε στο ΠΔΠ της ΕΕ, άρα, η επόμενη βδομάδα είναι καθοριστική».

Ανέφερε ότι «υπάρχουν χώρες που πιέζουν για να υπάρξει σημαντική μείωση στον προϋπολογισμό, άλλες χώρες θέλουν αύξηση, άρα αναμένω δύσκολες διαπραγματεύσεις».

Επιπλέον, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «ως Κυβέρνηση συνεχίζουμε μια πετυχημένη πρακτική και της προηγούμενης Κυβέρνησης σε σχέση με την εξασφάλιση ευνοϊκών πηγών χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εργαζόμαστε για τη σύναψη νέου δανείου-πλαισίου με διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό, μέσα από το οποίο θα στηριχθούν αναπτυξιακά έργα σε όλους τους Δήμους».

Σημείωσε επίσης ότι «η επιτυχής εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, κατάλληλες υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση και στενή συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Η Κυβέρνηση, από πλευράς της, αφού αφουγκράστηκε προσεκτικά τις ανησυχίες των Τοπικών Αρχών, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €25 εκατομμυρίων από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 για την εφαρμογή του νέου συστήματος και πρότεινε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση σε αυτό, εντός του 2028», ανέφερε.

«Η αποτελεσματικότητα των Δήμων πρέπει να συνοδεύεται από ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμική αξιοπιστία. Η πρόσφατη αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδεται διεθνώς στην ενίσχυση της ακεραιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», είπε σε άλλο σημείο.

«Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της μεταρρύθμισης και να πετύχουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως την οραματιζόμαστε και που θα βελτιώνει καθοριστικά την καθημερινότητα του Πολίτη», κατέληξε ο Πρόεδρος.

ΚΥΠΕ