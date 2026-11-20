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Νέο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων τριάντα χρόνια μετά. Ένα πονεμένο και πολυσυζητημένο θέμα. Το ζήτημα της ανέγερσης νέου κτηρίου επανήλθε στην επικαιρότητα μετά την ομόφωνη απόφαση των κομμάτων στην Επιτροπή Οικονομικών για άμεση δημιουργία του, χαρακτηρίζοντας τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μη λειτουργικές, ενώ παράλληλα θέτουν ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Η χθεσινή, όμως, εξέλιξη δείχνει τον κοινό βηματισμό των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την άμεση δρομολόγηση και επανεξέταση του σχεδιασμού, έτσι ώστε το έργο να μπει στις ράγες για υλοποίηση. Συγκεκριμένα, κατά τη σύσκεψη αρχηγών υιοθετήθηκε η εισήγηση του βουλευτή Χρύση Παντελίδη για την άμεση προώθηση και ανέγερση του κτηρίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη μετά την τελευταία προκληρυξη διαγωνσιμού που είχε γίνει το 2020 με εκτιμώμενο κόστος €115 εκατομμύρια.

Η μακέτα που έμεινε στα συρτάρια

Από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 μέχρι και σήμερα, η Βουλή στεγάζεται στη Λεωφόρο Νεχρού. Πρόκειται για ένα κτήριο που οικοδομήθηκε επί Αγγλοκρατίας για την κάλυψη των αναγκών του τότε Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών.

Το μακρινό 1994 είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για νέο κτήριο, τον οποίο κέρδισε ο αρχιτεκτονικός οίκος «Δ. Κυθρεώτης και Συνεργάτες» σε συνεργασία με τον οίκο «Kohn Pederson Fox Associates (International) PA».

Ακολούθως, στις 15 Φεβρουαρίου 1995, το τότε Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την ανάθεση της ετοιμασίας των σχεδίων, της μελέτης και της επίβλεψης του έργου στον εν λόγω αρχιτεκτονικό οίκο. Μάλιστα, η συμφωνία ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου-μελετητή υπογράφηκε στις 9 Μαΐου 1995.

Ως τοποθεσία επιλέχθηκε ο λόφος της ΠΑΣΥΔΥ. Με βάση το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου, οι κατασκευαστικές εργασίες θα άρχιζαν τον Σεπτέμβριο του 1997. Ωστόσο, τα αρχαία που εντοπίστηκαν στον χώρο δεν επέτρεψαν τελικά την ανέγερση του πολυδιαφημισμένου έργου.

Τον Ιανουάριο του 2000 αποφασίστηκε, λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων, η ανέγερση του νέου κτηρίου της Βουλής να μεταφερθεί σε νέο χώρο και να γίνουν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στα σχέδια. Μέχρι τον Ιούνιο του 2001, οι δαπάνες για τις μελέτες ανήλθαν σε περίπου 650.000 λίρες. Στο μεταξύ, λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση του έργου, αποφασίστηκε να γίνουν βελτιώσεις και προσθήκες στο υφιστάμενο κτήριο της Βουλής, έναντι δαπάνης περίπου 3 εκατομμυρίων.

Νέα προσπάθεια το 2009

Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που σημειώθηκε στην ολοκλήρωση των σχετικών ανασκαφών, η δεύτερη προσπάθεια για ανέγερση του κτηρίου ξεκίνησε κατά την περίοδο 2008-2009.

Στο πλαίσιο νέας προσπάθειας για άμεση προώθηση του έργου, το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε εντολή στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Δ. Κυθρεώτης και Συνεργάτες να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή αποκλειστικά της αρχιτεκτονικής μελέτης, ώστε να μην επηρεάζονται οι αρχαιότητες.

Παράλληλα, ζητήθηκε να ενσωματωθούν στις μελέτες οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις της Βουλής που είχαν προκύψει στο μεταξύ, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί ουσιαστικά η βασική αρχιτεκτονική γραμμή του σχεδιασμού που είχε προκριθεί μέσω του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Ωστόσο, ούτε και αυτή η προσπάθεια οδήγησε στην προώθηση των σχεδιασμών.

Ο Συλλούρης ήθελε κτήριο εκτός του κέντρου της Λευκωσίας

Αφού εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για τη μεταστέγαση της Βουλής και μεσολάβησαν εργασίες ανακαίνισης στο υφιστάμενο κτήριο, το ζήτημα της ανέγερσης νέου κτηρίου επανήλθε στο προσκήνιο το 2018. Τότε, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, προώθησε πρόταση για ανέγερση του νέου κτηρίου εκτός του κέντρου της Λευκωσίας. Η πρόταση, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα το έργο να μπει για ακόμη μία φορά στον πάγο.

Στη συνέχεια, στις 21/3/2019 προκηρύχθηκε διαγωνισμός με εκτιμώμενο κόστος €82 εκατ. συν ΦΠΑ. Ακυρώθηκε, όμως, αφού οι τιμές των προσφορών κρίθηκαν υπέρογκες.



Στις αρχές του 2020 προκηρύχθηκε και νέος διαγωνισμός με εκτιμώμενο κόστος €95 εκατ. συν ΦΠΑ (θα έφτανε δηλαδή τα €115 εκατ.). Λόγω, όμως, της πανδημία του κορωνοϊού, ακυρώθηκε και εκείνος ο διαγωνισμός.

Γίνεται αντιληπτό ότι με σημερινές τιμές το κόστος θα εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο.