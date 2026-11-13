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Βουλευτές από όλα τα κόμματα στην Επιτροπή Οικονομικών συμφώνησαν την Παρασκευή στην επιτακτική ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι πέραν από ζήτημα σεβασμού προς τη Δημοκρατία, τίθενται καθημερινά ζητήματα λειτουργικότητας, ασφάλειας και υγείας.

Οι Βουλευτές συζητούσαν τον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2027, με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Ανδρέα Χριστοδούλου, να σημειώνει ότι αποτελεί μόνο το 0,31% του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επόμενη χρονιά ανέρχονται στα €36,9 εκ. και το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο για την περίοδο 2028-2029 στα €38,2 εκ. ανά έτος.

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται σε €18,5 εκ. και περιλαμβάνουν και τη βουλευτική αποζημίωση και τα επιδόματα των Βουλευτών (6,9 εκ.), οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε €5,3 εκ., οι μεταβιβάσεις, που περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα, ανέρχονται σε €12,4 εκ., ενώ για πάγια και έργα υπό κατασκευή προβλέπονται €0,63 εκ.

«Όραμα μας είναι να αναβαθμίσουμε την εικόνα του Κοινοβουλίου σε όλες τις δραστηριότητες που επιτελεί», ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι «θέλουμε μια πιο εξωστρεφή Βουλή προς τους πολίτες, πιο ανοιχτή, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Κοινοβούλιο».

Στις προγραμματισμένες δράσεις του Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά περιλαμβάνεται, επίσης, κονδύλι για καταγραφή ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του αρχείου της Βουλής για την περίοδο 1960-1980, το οποίο μεταγενέστερα θα είναι προσβάσιμο και με διαδικτυακή εφαρμογή, ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.

Προωθείται, ταυτόχρονα, η ψηφιακή μετάβαση, με ψηφιοποίηση αρχείων, καταγραφή πρακτικών με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σχεδιάζεται και η υλικοτεχνική υποδομή για να καταστεί δυνατή η μετάδοση των συνεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Αύξηση ερωτήσεων και προτάσεων νόμου λόγω χρήσης ΑΙ

Αναφερόμενος σε «κατακόρυφη αύξηση» στον όγκο εργασίας στον οποίο καλούνται να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες της Βουλής, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί κατά πολύ τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι προτάσεις νόμου που υποβάλλουν οι Βουλευτές, αναφέροντας αφενός ότι χρειάζονται πολλή νομοτεχνική επεξεργασία από τις υπηρεσίες της Βουλής και αφετέρου ότι λαμβάνει παράπονα από τα Υπουργεία για τον μεγάλο όγκο των ερωτήσεων, στις οποίες δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν.

Σημείωσε ότι η Βουλή δεν κάνει ποσοτική αξιολόγηση του έργου των Βουλευτών, διευκρινίζοντας ότι εργαλεία που κυκλοφορούν για αυτό το θέμα δεν είναι του Κοινοβουλίου. Διευκρίνισε ότι δεν προσπαθεί να αποτρέψει κανέναν Βουλευτή από το να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα του δικαιώματα, αλλά κάλεσε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου έργου παρά στην ποσότητα.

Ανάγκη αναβάθμισης κτηρίου

Στα σχέδια της Βουλής για το νέο έτος, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €30.000 για επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων για το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η ανέγερση νέου κτηρίου είναι θέμα πολιτικής απόφασης, σημειώνοντας ότι «δεν είναι μόνο θέμα εικόνας, αλλά και λειτουργικότητας» και προσθέτοντας ότι αρμόζει ένα κτήριο που να ανταποκρίνεται στο ύψος του θεσμού.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι το υφιστάμενο κτήριο παρουσιάζει πολλά προβλήματα και θα προκύψουν ζητήματα ασφάλειας και υγείας στο μέλλον, ενώ σημείωσε ότι μόνο πέρσι δόθηκαν €200.000 σε επιδιορθώσεις.

Όλοι οι παρόντες Βουλευτές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα της ανέγερσης του νέου κτηρίου.

«Πρέπει να τολμήσουμε ομόφωνα να προχωρήσουμε», είπε ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ξεπεράσουμε το φοβικό σύνδρομο ότι θα κατηγορηθούμε». Ανέφερε ότι σε όλες τις πρωτεύουσες τα πιο εντυπωσιακά κτήρια είναι τα κοινοβούλια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου είπε, με τη σειρά του, ότι πρέπει το Κοινοβούλιο «να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητη και να πάρουμε απόφαση να προχωρήσουμε στην κατασκευή του κτηρίου», σημειώνοντας ότι βλέπουν όλοι τις αδυναμίες και δυσλειτουργίες του υφιστάμενου κτηρίου.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου πρόσθεσε ότι η ανέγερση του κτηρίου είναι μια «πολιτική απόφαση που πρέπει να παρθεί». Όπως είπε, η Κύπρος έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως ευρωπαϊκό κράτος και στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Βουλή δέχεται σημαντικούς ξένους ηγέτες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι ότι η Βουλή πρέπει να γίνει πιο διεκδικητική προς την εκτελεστική εξουσία, αναφερόμενος και στο πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού που δαπανάται για τη Βουλή. Αναφέρθηκε στις λειτουργικές αδυναμίες του κτηρίου, με αίθουσες επιτροπών που δεν χωρούν τους καλεσμένους, σημειώνοντας ότι η απόφαση για την ανέγερση νέου κτηρίου πρέπει να ληφθεί συλλογικά και να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια. «Είναι δείγμα πολιτισμού και σεβασμού στη Δημοκρατία. Η Βουλή είναι ο ναός της Δημοκρατίας», είπε, κάνοντας λόγο για «ανάποδο λαϊκισμό».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος ανέφερε ότι το κτήριο θα παραμείνει για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας ότι αποτελεί σύμβολο για τον θεσμό. «Συμφωνούμε ότι πρέπει να δούμε πώς προχωρούμε το ζήτημα του κτηρίου», είπε και ρώτησε τι γίνεται με τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας για το υφιστάμενο κτήριο.

Ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε εν συντομία στο ιστορικό της ανέγερσης νέου κτηρίου για τη Βουλή, σημειώνοντας ότι τα πρώτα σχέδια είχαν γίνει το 1995 και έκτοτε έχουν επικαιροποιηθεί αρκετές φορές, αλλά μέχρι σήμερα «δεν υπήρχε διάθεση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών». Κάλεσε να βγει αίτημα από όλα τα κόμματα της Βουλής ότι πρέπει να δρομολογηθεί. «Να το πάρουμε όλοι πάνω μας και να το προωθήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι το υφιστάμενο κτήριο μπορεί να τύχει αξιοποίησης από κάποια δημόσια υπηρεσία.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, αναφέρθηκε στο κτήριο του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, που έχει σχήμα πλοίου. «Εγώ θα ήθελα τη Βουλή να είναι διαστημόπλοιο, για να δείχνουμε ότι σκεφτόμαστε το μέλλον», είπε, επισημαίνοντας ότι «είναι κρίμα να δώσουμε €150 εκ. για ένα κτήριο βασισμένο σε σχέδια του 1995».

Ο κ. Λαούρης κάλεσε και για περισσότερη ψηφιοποίηση, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και λογοδοσία από τις υπηρεσίες της Βουλής.

Κατάρτιση νομικής υπηρεσίας Βουλής

Εξάλλου, ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε να εξεταστεί το ζήτημα κατάρτισης νομικής υπηρεσίας Βουλής, στην οποία θα μπορούν οι Βουλευτές και τα κόμματα να απευθύνονται για νομική συμβουλή. Σημείωσε ότι σε κάποιο βαθμό αυτό γίνεται από τις υπηρεσίες της Βουλής, επισήμανε, όμως, την ανάγκη αυτό να γίνεται πιο συντεταγμένα.

Ο κ. Χριστοδούλου απάντησε ότι είχε γίνει στο παρελθόν μία προσπάθεια για τη δημιουργία νομικής υπηρεσίας, αλλά εγκαταλείφθηκε. Σημείωσε ότι υπάρχει και το ζήτημα της εκπροσώπησης της Βουλής ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, για τις αναφορές νόμων που γίνονται από την εκτελεστική εξουσία.

Περαιτέρω, οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου, Άριστος Δαμιανός και Οδυσσέας Μιχαηλίδης ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα σχέδια υπηρεσίας για το προσωπικό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΥΠΕ