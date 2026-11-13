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Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκλέγει αύριο τη νέα προσωρινή του ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στην επόμενη μέρα έπειτα από το αποτυχημένο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 10:30, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Οι Οικολόγοι θα επιλέξουν νέο πρόεδρο, αναπληρωτή πρόεδρο και αντιπρόεδρο Β’. Πρόκειται για θέσεις οι οποίες έμειναν κενές μετά από τις βουλευτικές εκλογές και η θητεία τους θα διαρκέσει μόλις 18 μήνες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθοριστεί, από τις 10:30 μέχρι τις 11:00 θα γίνει η προσέλευση και η εγγραφή στο συνέδριο. Θα ακολουθήσουν κάποιες τυπικές διαδικασίες και η ψηφοφορία θα γίνει μεταξύ των ωρών 12:00-14:00.

Ποιοι είναι υποψήφιοι

Για την προεδρία των Οικολόγων υπάρχουν δύο υποψηφιότητες, του Κυριάκου Τσιμίλλη και της Κατερίνας Χατζηστυλλή.

Τη θέση του αναπληρωτή προέδρου διεκδικούν η Όλγα Κορομπίντσεβα, η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου και η Κατερίνα Χατζηστυλλή.

Τέλος, για τη θέση του αντιπροέδρου Β’ υποψήφιοι είναι ο Γιώργος Παπαλουκάς, ο Παναγιώτης Ταλιώτης και ο Οζ Καραχάν.