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Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει σοβαρά περιστατικά δηλητηριάσεων γατών στην περιοχή του Κοιμητηρίου Χλώρακας, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 12 νεκρά ζώα, ενώ δεκάδες άλλα αγνοούνται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινήματος, τα περιστατικά καταγράφονται από τις 20 Οκτωβρίου, ενώ γίνεται λόγος για καθυστέρηση ή παράλειψη ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κίνημα ζητά απαντήσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης, διερεύνηση πιθανών παραλείψεων και ενίσχυση της Αστυνομίας Ζώων.

Όπως αναφέρεται, στις 29 Οκτωβρίου υποβλήθηκε και επίσημη γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τον αποτροπιασμό και την έντονη αγανάκτησή του για τα σοβαρά περιστατικά μαζικών δηλητηριάσεων γατών στην περιοχή του Κοιμητηρίου Χλώρακας, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 20 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 20/10/2026, όταν εντοπίστηκε στην αυλή της κατοικίας της ένα γατάκι σε ημιθανή κατάσταση. Το ζώο μεταφέρθηκε αμέσως σε κτηνίατρο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία, αλλά δυστυχώς κατέληξε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η καταγγέλλουσα από τον κτηνίατρο, το γατάκι είχε δηλητηριαστεί από τοξική ουσία, πιθανώς ποντικοφάρμακο.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ενώπιόν μας, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 12 νεκρές γάτες, ενώ δεκάδες ακόμη αγνοούνται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της καταγγέλλουσας, περίπου 40 γάτες ενδέχεται να έχουν πεθάνει, καθώς πολλά ζώα εξαφανίστηκαν χωρίς να εντοπιστούν τα σώματά τους.

Στις 21/10/2026, στις 08:48, η καταγγέλλουσα επικοινώνησε με το 112, ζήτησε να μιλήσει με την Αστυνομία Ζώων Πάφου και ανέφερε τη σοβαρή αυτή υπόθεση. Δεν έχει εξακριβωθεί αν το πρόσωπο με το οποίο συνδέθηκε ανήκε πράγματι στο προσωπικό της Αστυνομίας Ζώων. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι, εφόσον δεν είχε στην κατοχή της στοιχεία, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ενέργειες.

Η αντιμετώπιση αυτή προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτήματα.

Είναι αδιανόητο, σε μια υπόθεση πιθανής μαζικής δηλητηρίασης ζώων, η απουσία στοιχείων να χρησιμοποιείται ως λόγος για τη μη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Αντίθετα, η έλλειψη στοιχείων θα έπρεπε να αποτελεί λόγο άμεσης κινητοποίησης της Αστυνομίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα τεκμήρια.

Για τη διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης ζώων υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο και προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία. Η εφαρμογή τους δεν είναι προαιρετική. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται η άμεση μετάβαση των αρμόδιων λειτουργών στο σημείο, η διερεύνηση του χώρου, ο εντοπισμός και η συλλογή πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων, η περισυλλογή των νεκρών ζώων με την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών διασφάλισης των τεκμηρίων, καθώς και η διενέργεια νεκροψιών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου ενδείκνυται.

Τα νεκρά ζώα ενδέχεται να αποτελούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η έγκαιρη περισυλλογή και επιστημονική εξέτασή τους θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό της δηλητηριώδους ουσίας και στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η καθυστέρηση ή η παράλειψη τέτοιων ενεργειών ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια πολύτιμων τεκμηρίων.

Η καταγγέλλουσα προχώρησε άμεσα στην ανάρτηση προειδοποιητικών ανακοινώσεων στην περιοχή, ενημερώνοντας τους κατοίκους για τον κίνδυνο ύπαρξης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Παράλληλα, στις 21/10/2026, στις 09:54, απέστειλε επείγουσα γραπτή καταγγελία και έκκληση για άμεση παρέμβαση σε διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Αστυνομία Ζώων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας. Στους αποδέκτες περιλαμβανόταν και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Στην επιστολή της ζητούσε άμεση διερεύνηση, επιτόπιους ελέγχους, απομάκρυνση πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων, ενίσχυση της επιτήρησης και προστασία των κατοίκων. Όπως καταγγέλλει, δεν έλαβε καμία απάντηση από τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνθηκε.

Μέσα στην απόγνωσή τους και στην προσπάθειά τους να σώσουν όσα ζώα απέμειναν, οι φιλόζωοι της περιοχής αναγκάστηκαν να προσφέρουν καταφύγιο στα ίδια τους τα σπίτια σε όσες γάτες μπορούσαν να περισυλλέξουν, προκειμένου να τις προστατεύσουν από τον κίνδυνο.

Στις 29/10/2026 υποβλήθηκε και επίσημη γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΖΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Θέτουμε δημόσια τα ακόλουθα ερωτήματα:

Γιατί δεν υπήρξε άμεση μετάβαση της Αστυνομίας Ζώων στην περιοχή από την πρώτη κιόλας ενημέρωση; Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για περιστατικά δηλητηριάσεων; Γιατί δεν περισυλλέχθηκαν εγκαίρως τα νεκρά ζώα για νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις; Γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση πιθανών δηλητηριασμένων δολωμάτων; Η πιθανή παρουσία δηλητηριωδών ουσιών αποτελεί σοβαρό κίνδυνο και για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η τοπική αρχή για το σοβαρό αυτό περιστατικό που σημειώθηκε στην κοινότητα; Γιατί καμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν απάντησε στην επείγουσα γραπτή καταγγελία της 21ης Οκτωβρίου;

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται πλέον να περιορίζεται σε απλές επιστολές, διαμαρτυρίες και εκκλήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από εδώ και στο εξής, κάθε περίπτωση στην οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις αμέλειας κατά την άσκηση καθηκόντων, παραλείψεων, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή κακών χειρισμών από αρμόδιους λειτουργούς που έχουν ευθύνη για την προστασία και την ευημερία των ζώων θα καταγγέλλεται θεσμικά και επίσημα.

Το Κίνημα θα προσφεύγει στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αρμόδιο Υπουργό, Αρχηγό Αστυνομίας, όπου συντρέχει λόγος και η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, ζητώντας τη διερεύνηση πιθανών διοικητικών παραλείψεων, κακοδιοίκησης ή άλλων ενδεχόμενων παραπτωμάτων.

Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες και οι εθελοντές να αναλαμβάνουν μόνοι τους την ευθύνη διάσωσης και προστασίας των ζώων και οι υπηρεσίες που έχουν θεσμική υποχρέωση να παρεμβαίνουν να μην ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επαναφέρει για πολλοστή φορά την επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής ενδυνάμωσης της Αστυνομίας Ζώων, με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, εξειδικευμένου και επαρκώς στελεχωμένου σώματος, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν την κακοποίηση, την παραμέληση, τις δηλητηριάσεις και, γενικότερα, την προστασία των ζώων. Τα μέλη της θα πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς η παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, επιτόπιας διερεύνησης και αποτελεσματικής διαχείρισης των καταγγελιών.

Η Ανθή Μουζούρη, συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τόνισε: «Η προστασία των ζώων αποτελεί υποχρέωση των αρχών που είναι αρμόδιες για την ευημερία τους. Η αδράνεια δεν μπορεί να μένει χωρίς έλεγχο και λογοδοσία».

Για την υπόθεση αυτή ζητούμε να εντοπιστούν οι ένοχοι. Δεν θα ανεχθούμε άλλο την υποβάθμιση των υποθέσεων κακοποίησης, δηλητηριάσεων και θανάτωσης ζώων. Κάθε ζωή που χάνεται και κάθε υπόθεση που δεν διερευνάται επαρκώς απαιτεί απαντήσεις.

Η ευθύνη για την προστασία των ζώων δεν είναι επιλογή. Είναι καθήκον.