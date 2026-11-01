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Η πρώτη μέρα εξόρμησης για το ενδημικό θήραμα η σημερινή με κάποιους από αυτούς να ταξίδεψαν από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου μέχρι και την Πάφο για να επιδοθούν στην αγαπημένη τους ασχολία και να εκφράζουν ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και άλλους να ανησυχούν για τη μείωση του θηράματος.

Οι κυνηγοί εκμεταλλεύτηκαν τις καλές καιρικές συνθήκες και εξόρμησαν για την πέρδικα, τη φραγκολίνα και τον λαγό, με τις πρώτες εντυπώσεις να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Ο Ανδρέας Τσαγγάρης, κυνηγός από το Αυγόρου, ανέφερε ότι η παρέα του ταξίδεψε από τα Κοκκινοχώρια και είχε μια καλή πρώτη εξόρμηση. Όπως είπε, κατάφεραν να θηρεύσουν έξι πέρδικες και τρεις φραγκολίνες.

Από την πλευρά του, ο κ.Αναστάσης, επίσης κυνηγός, δήλωσε ικανοποιημένος από την πρώτη ημέρα, σημειώνοντας ότι φέτος τα πήγαν καλά. Όπως ανέφερε, ο καιρός ήταν σύμμαχός τους και τους επέτρεψε να απολαύσουν το κυνήγι. Πρόσθεσε ότι το κυνήγι αποτελεί το χόμπι τους, υπογραμμίζοντας πως εκείνο που έχει σημασία είναι να ασκείται με προσοχή και υπευθυνότητα.

Πιο προβληματισμένος για την κατάσταση του θηράματος εμφανίστηκε ο Ανδρέας Κροταλίας, από τη Γιόλου, λαϊκός ποιητής και κυνηγός για σειρά ετών.

Όπως ανέφερε, η 1η Νοεμβρίου σηματοδοτεί την πρώτη εξόρμηση για τον λαγό και την πέρδικα, ωστόσο η εικόνα που αντίκρισε στην περιοχή όπου κυνηγούσε δεν ήταν η αναμενόμενη.

«Κάθε πέρσι και καλύτερα», ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να γενικεύσει την εικόνα για όλες τις περιοχές, αλλά μιλά αποκλειστικά για τον τόπο στον οποίο ο ίδιος εξόρμησε.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελούσε κάποτε την «περδικομάνα» της περιοχής, καθώς οι πέρδικες ήταν αμέτρητες. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική, με τον ίδιο να εκφράζει την ανησυχία του για τη σταδιακή μείωση του φτερωτού θηράματος.

Ο κ. Κροταλίας ανέφερε ότι κατά τη φετινή πρώτη εξόρμηση κατάφερε να θηρεύσει δύο φάσσες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσέλευση κυνηγών στην επαρχία Πάφου. Όπως είπε, η περιοχή δέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό κυνηγών από τα Κοκκινοχώρια και τη Λεμεσό, ενώ, σύμφωνα με την προσωπική του εμπειρία, σπάνια συναντά κανείς κυνηγό από την ίδια την Πάφο.

Η πρώτη εξόρμηση του ενδημικού θηράματος έφερε και φέτος τους κυνηγούς κοντά στη φύση και στην αγαπημένη τους δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, όμως, οι επισημάνσεις για τη μείωση του φτερωτού θηράματος επαναφέρουν στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την κατάσταση των πληθυσμών του και την ανάγκη προστασίας του.

ΚΥΠΕ