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Χωρίς την εκπροσώπηση δικηγόρου παρουσιάστηκε σήμερα, Κυριακή (01/11), ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, ο 43χρονος καθ’ ομολογία Σύρος δράστης της δολοφονίας της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα.

Ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, Στέλιος Ανδρέου, ανέφερε ότι την ίδια ημέρα διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του υπόπτου, κατά την οποία εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Ακολούθως, ο 43χρονος εξέφρασε την επιθυμία να προβεί σε θεληματική κατάθεση και παραδέχθηκε ότι σκότωσε το θύμα χρησιμοποιώντας σφυρί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ενώ βρίσκονταν στην οικία του, το θύμα τον προσέβαλε, με αποτέλεσμα να θυμώσει και πάρει ένα σφυρί και να τη χτυπήσει.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η περιγραφή όσων ακολούθησαν. Ο ύποπτος ανέφερε ότι άφησε τη σορό της γυναίκας μέσα στο σπίτι του για μία νύχτα. Την επόμενη ημέρα την τοποθέτησε στο όχημά του και τη μετέφερε στο χωράφι της, στο χωριό Σαϊττάς της επαρχίας Λεμεσού, όπου την έριξε σε λάκκο αποχέτευσης.

Ανέφερε ακόμη ότι πέταξε το σφυρί σε ξύλινη πέργκολα στην οικία του. Μετά την ομολογία του, υπέδειξε στους ανακριτές το σημείο όπου είχε απορρίψει τη σορό του θύματος.

Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της ΕΜΑΚ, τα οποία ανέσυραν το σώμα του θύματος από τον λάκκο. Ακολούθησε εξέταση από ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, όπου διαπιστώθηκε ότι η σορός βρισκόταν σε αρχικό στάδιο σήψης και έφερε πολλαπλά τραύματα στην περιοχή του κεφαλιού.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του 43χρονου υπόπτου για περίοδο οκτώ ημερών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις και η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακριτική ομάδα έχει μπροστά της μεγάλο όγκο εργασίας, καθώς, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να ληφθούν περίπου 80 καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος τόσο του υπόπτου όσο και του θύματος, αλλά και από άλλα άτομα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προγραμματίζουν την εξέταση μεγάλου αριθμού καταγραφών από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι διαδρομές που ακολούθησαν ο 43χρονος και η 61χρονη, καθώς και το υλικό από την ευρύτερη περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός.

Παράλληλα, αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα στο δικαστήριο για την έκδοση διαταγμάτων που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και καταγεγραμμένο περιεχόμενο ιδιωτικών επικοινωνιών. Αιτήματα θα καταχωριστούν και για αποκάλυψη τραπεζικών στοιχείων και λογαριασμών τόσο του υπόπτου όσο και της 61χρονης, καθώς σύμφωνα με τους ανακριτές, υπάρχει υποψία ότι ο ύποπτος εκμεταλλευόταν το θύμα και της αποσπούσε διάφορα χρηματικά ποσά.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζονται τέσσερις έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους, με στόχο τον εντοπισμό περαιτέρω τεκμηρίων. Οι Αρχές αναμένεται επίσης να συνεργαστούν με την Ιντερπόλ, προκειμένου να διερευνήσουν και να εξακριβώσουν ορισμένους ισχυρισμούς του υπόπτου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στη χώρα.