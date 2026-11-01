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Το γάβγισμα ενός σκύλου, η ανησυχία των γειτόνων και μια φωτογραφία που έφτασε στα χέρια των Αρχών αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία στην πορεία διερεύνησης της εξαφάνισης της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, η οποία κατέληξε σε υπόθεση δολοφονίας. Ο δικηγόρος και στενός φίλος της γυναίκας, Πάμπος Ιωάννου, ήταν εκείνος που κινητοποιήθηκε όταν ενημερώθηκε ότι ο σκύλος της γάβγιζε επίμονα μέσα στο διαμέρισμά της, ενώ η ίδια δεν έδινε σημεία ζωής. Όπως αποκάλυψε, η Όλγα δεν συνήθιζε να αφήνει ποτέ το ζώο της μόνο του, γεγονός που τον έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι κακό της είχε συμβεί.

Η μετάβασή του στο διαμέρισμα μαζί με την Αστυνομία, στις 28 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του, καθώς εκεί εντοπίστηκε ο σκύλος υποσιτισμένος. Όπως ανέφερε οι γείτονες, οι ίδιοι ήταν που ενημέρωσαν ότι είχαν να δουν την 61χρονη από τις 23 Οκτωβρίου, γεγονός που οδήγησε στη δήλωσή της ως ελλείπουσας από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακολούθησε επικοινωνία με τον γιο της 61χρονης, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία, και μέσα από τις πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν άρχισε να αποκαλύπτεται η σχέση της μητέρας του με τον 43χρονο Σύρο, ο οποίος χθες, ομολόγησε τη δολοφονία της.

Όπως αποκαλύπτει στο philenews ο κ. Ιωάννου, ο γιος της Όλγας δεν γνώριζε το τηλέφωνο του 43χρονου ή κάποια στοιχεία του, ωστόσο, τού απέστειλε μια φωτογραφία του καθ’ ομολογία δράστη μαζί με τον σκύλο της μητέρας του. Η φωτογραφία παραδόθηκε στις Αρχές και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην κατεύθυνση των ερευνών προς τον συγκεκριμένο άνδρα. Ακολούθησαν μεθοδικές κινήσεις από τους ανακριτές, οι οποίοι εξασφάλισαν σημαντικά στοιχεία και μαρτυρίες, οδηγούμενοι τελικά στη σύλληψη του 43χρονου, λίγο πριν αυτός αναχωρήσει από την Κύπρο.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 43χρονος ομολόγησε στους ανακριτές ότι σκότωσε την 61χρονη και υπέδειξε το πηγάδι στην περιοχή του Σαϊττά, όπου είχε απορρίψει τη σορό της. Η γυναίκα εντοπίστηκε σε χωράφι στην περιοχή, ενώ ακολούθησε επιχείρηση για ανάσυρση του πτώματος από το πηγάδι.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησε στη σκηνή ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε αριθμό τραυμάτων στο κεφάλι.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού διενεργήθηκε σήμερα από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατός της οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία προκλήθηκε από πλήξη με αμβλύ και θλων όργανο.

Η σχέση με τον 43χρονο και οι εξάρσεις θυμού

Ο δικηγόρος της 61χρονης, ο οποίος προχώρησε και στην καταγγελία της εξαφάνισής της στις Αρχές στις 28 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι είχε προβεί και ο ίδιος σε διάφορες ενέργειες πριν από την επίσημη καταγγελία. Περιέγραψε την Όλγα ως έναν ιδιαίτερα καλό άνθρωπο και επιχειρηματία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα φαίνεται να ήταν ερωτευμένη με τον 43χρονο και προσπαθούσε να τον βοηθήσει, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούσαν τη συμπεριφορά του και τις εξάρσεις θυμού που παρουσίαζε.

Ο ίδιος γνώριζε αρκετά στοιχεία για την προσωπική της ζωή, ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν είχε πλήρη εικόνα για τη σχέση της με τον 43χρονο. Η επικοινωνία με τον γιο της ήταν εκείνη που βοήθησε να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για τον άνδρα με τον οποίο η Όλγα διατηρούσε σχέση.

Μάλιστα, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι η 61χρονη εξέφραζε κατά καιρούς επιφυλάξεις μήπως κάποιοι επιχειρούσαν να την εκμεταλλευτούν, λόγω της οικονομικής της ευμάρειας. Πρόκειται για μια παράμετρο που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το φως των οικονομικών πτυχών που εξετάζουν οι ανακριτές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης

Ο γιος της 61χρονης αναμένεται όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, να αφιχθεί σήμερα στην Κύπρο για να δώσει κατάθεση στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση. Οι ανακριτές επιδιώκουν να συλλέξουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία για τις προσωπικές σχέσεις της Όλγας, τις επαφές της με τον 43χρονο, αλλά και τις τελευταίες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της.

Επίσης, ο γιος της γνώριζε για το υποτιθέμενο τροχαίο ατύχημα, καθώς και για τα χρήματα που φέρεται να ζητούσε ο καθ’ ομολογίαν δράστης από το θύμα.

Στο μικροσκόπιο το οικονομικό κίνητρο

Παράλληλα, οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με οικονομικές διαφορές.

Όπως έγραψε και σε χθεσινό ρεπορτάζ το philenews, κατά την αρχική ανάκρισή του ο 43χρονος ανέφερε ότι είχε ζητήσει από την 61χρονη μεγάλο χρηματικό ποσό, υποστηρίζοντας ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν περίπου €70.000 για αποζημίωση.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο της γυναίκας όσο και του υπόπτου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις πληροφορίες ότι λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της, και συγκεκριμένα πριν από τις 21 Οκτωβρίου, η Όλγα είχε προχωρήσει σε αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι ανακριτές διερευνούν το ύψος των χρημάτων, το λόγο της ανάληψης και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με τις οικονομικές απαιτήσεις που φέρεται να είχε προβάλει ο 43χρονος.

Ενώπιον Δικαστηρίου για φόνο εκ προμελέτης

Ο 43χρονος Σύρος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, αντιμετωπίζοντας πλέον το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες και να ολοκληρωθεί η συλλογή μαρτυρικού υλικού.

Η ανεύρεση του πτώματος σε πηγάδι

Η σορός της 61χρονης γυναίκας, ανευρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος ύποπτος, ο οποίος νωρίτερα είχε ομολογήσει τον φόνο της. Ο Σύρος υπέδειξε στους ανακριτές ότι έριξε τη σορό της γυναίκας σε πηγάδι στην περιοχή του Σαϊττά, στην ορεινή Λεμεσό.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στο σημείο, το οποίο τέθηκε υπό αστυνομικό έλεγχο, και πραγματοποίησαν έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η σορός φέρει τραύμα στο κεφάλι, το οποίο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από αμβλύ όργανο. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου της 61χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν μέσα από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Παρά τον εντοπισμό της σορού, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του 43χρονου και να εξασφαλίσουν πρόσθετη μαρτυρία αναφορικά με τη μεταφορά και την απόκρυψη της σορού.

Οι ανακριτές εξετάζουν, παράλληλα, τις συνθήκες υπό τις οποίες επιλέχθηκε το συγκεκριμένο σημείο, καθώς εκτιμάται ότι ο 43χρονος γνώριζε την περιοχή και την ύπαρξη του πηγαδιού, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να αποκρύψει τη σορό της γυναίκας. Να σημειωθεί ότι το χωράφι ανήκει στην 61χρονη, με την οποία ο 43χρονος διατηρούσε ερωτική σχέση.