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Την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου για το ενδημικό θήραμα την προσεχή Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2026, ανακοίνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής, καλώντας τους χιλιάδες κυνηγούς που θα εξορμήσουν στην κυπριακή ύπαιθρο να επιδείξουν υπευθυνότητα, σεβασμό προς τη φύση και αυστηρή προσήλωση στους κανόνες ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής, η φετινή περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026, με επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου κάθε Κυριακή και Τετάρτη, περιλαμβάνοντας συνολικά 17 εξορμήσεις.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει στους κυνηγούς την υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων ορίων κάρπωσης, καθώς και των περιορισμών που καθορίζονται στα σχετικά διατάγματα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ασφάλεια κατά τη χρήση των κυνηγετικών όπλων, στον σεβασμό των ξένων περιουσιών, των γεωργικών καλλιεργειών και των υπόλοιπων χρηστών της υπαίθρου, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους κυνηγούς να καταχωρούν την κάρπωσή τους μέσω της εφαρμογής ARTEMIS CY, συμβάλλοντας στη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών.

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ομοσπονδία απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση προς όλους τους κυνηγούς, κατά την ανανέωση της άδειας κυνηγίου τους, να επιλέγουν τον Κυνηγετικό Σύλλογο της προτίμησής τους, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Όπως αναφέρεται, η επιλογή Κυνηγετικού Συλλόγου αποτελεί ουσιαστική πράξη στήριξης του έργου που επιτελούν οι Σύλλογοι, ιδιαίτερα στους τομείς των θηραματικών και φιλοθηραματικών δράσεων, της προστασίας και αναβάθμισης των βιοτόπων και της διαχείρισης της άγριας ζωής.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής, Ηλίας Πεκρής, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου, αναφέρει σε μήνυμα του ότι το κυνήγι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας.

«Είναι όμως ταυτόχρονα μια δραστηριότητα που απαιτεί υπευθυνότητα, σεβασμό προς τη φύση και, πάνω απ’ όλα, προσήλωση στην ασφάλεια. Καλούμε όλους τους κυνηγούς να απολαύσουν τις εξορμήσεις τους με σύνεση, να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και να στηρίζουν τους Κυνηγετικούς μας Συλλόγους, οι οποίοι επιτελούν σημαντικό έργο για το μέλλον του κυνηγίου. Εύχομαι σε όλους τους κυνηγούς καλή κυνηγετική περίοδο, με υγεία, όμορφες στιγμές στην ύπαιθρο και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή επιστροφή στις οικογένειές τους μετά από κάθε εξόρμηση», προσθέτει.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου & Διατήρησης Άγριας Ζωής επαναβεβαιώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της, τη δέσμευσή της για τη διαφύλαξη της κυνηγετικής παράδοσης, την προάσπιση των δικαιωμάτων των κυνηγών και την προστασία και αναβάθμιση των φυσικών βιοτόπων της Κύπρου.

ΚΥΠΕ