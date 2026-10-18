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Μετά από περιστατικά συγκρούσεων οχημάτων με σκύλους που σημειώθηκαν σήμερα στις περιοχές Κόρνου, Κοφίνου και Αγγλισίδων, η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διακίνησή τους σε δρόμους κοντά ή εντός κυνηγετικών περιοχών.

Συγκεκριμένα, συστήνεται στους οδηγούς να περιορίζουν την ταχύτητα των οχημάτων τους και να βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να μπορούν να αντιδρούν έγκαιρα σε ενδεχόμενη εμφάνιση ζώων στο οδόστρωμα.