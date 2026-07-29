Σε τροχιά προετοιμασίας εισέρχονται οι Κύπριοι κυνηγοί ενόψει της έναρξης της νέας κυνηγετικής περιόδου 2026 – 2027, με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να αναφέρεται στις ημερομηνίες εξορμήσεων, τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις.

Η ανανέωση των αδειών κυνηγίου ξεκινά την 1η Αυγούστου 2026 και δεν θα υπάρξει αύξηση στα τέλη αδειών.

Το κυνήγι της θερινής περιόδου ξεκινά επίσημα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026. Επιτρέπεται κάθε Κυριακή έως τις 13/9/2026, καθώς και τις Τετάρτες 2/9, 9/9 και 16/9/2026.

Βάσει των οδηγιών και των περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση του είδους, εφαρμόζονται αυστηρά όρια κάρπωσης, όπως και πέρυσι.

Η περίοδος κυνηγίου τρυγονιού είναι από 2/9/2026 – 20/9/2026. Το μέγιστο όριο ανά εξόρμηση / κυνηγό είναι 6 τρυγόνια, το μέγιστο όριο ανά περίοδο / κυνηγό είναι 12 τρυγόνια, ενώ έχει τεθεί εθνικό όριο κάρπωσης 15.756 τρυγόνια.

Για το σκοπό αυτό υπάρχει υποχρέωση για άμεση αναφορά κάθε θηρευμένου τρυγονιού μέσω της εφαρμογής Artemis Cy.

Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για το ορτύκι με την περίοδο κυνηγίου να επιτρέπεται από 23/8/2026 – 27/12/2026. Το μέγιστο όριο ανά εξόρμηση / κυνηγό είναι 8 ορτύκια, ενώ το εθνικό όριο κάρπωσης ανέρχεται σε 66.120 ορτύκια, με υποχρέωση για άμεση αναφορά κάθε θηρευμένου ορτυκιού στην εφαρμογή Artemis Cy.

Στις καθημερινές περιοχές κυνηγίου καθορίζονται ειδικοί κανόνες για τις φυλές σκύλων.

Στις περιοχές Δ.Α (3/9/2026 – 30/9/2026) επιτρέπεται η χρήση μέχρι δύο σκύλων για κυνήγι ορτυκιών, αποκλειστικά για σκύλους που διαθέτουν άδεια χρήσης για κυνήγι τσίχλας ή μπεκάτσας (εγκεκριμένοι σκύλοι φέρμας ή επαναφοράς).

Στις περιοχές Δ.Α και Δ.Β (από 1/10/2026) επιτρέπεται η χρήση μέχρι δύο σκύλων, μόνο για σκύλους με άδεια χρήσης για κυνήγι τσίχλας (εγκεκριμένοι σκύλοι επαναφοράς).

Το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος ξεκινά την Κυριακή 1/11/2026 έως τις 27/12/2026 (Κυριακές & Τετάρτες, συνολικά 17 εξορμήσεις), ενώ το

Κυνήγι της τσίχλας ξεκινά την Κυριακή 3/1/2027 έως τις 28/2/2027 (Κυριακές & Τετάρτες, καθώς και το Σάββατο 27/2/2027).

Η καταγραφή της κάρπωσης είναι υποχρεωτική για όλα τα θηράματα μέσω της εφαρμογής Artemis Cy. Σημειώνεται ότι φέτος δεν θα εκτυπωθούν χάρτες. Οι νέοι κυνηγετικοί χάρτες θα διατίθενται αποκλειστικά ψηφιακά στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και στην εφαρμογή Artemis Cy.