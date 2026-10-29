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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης βρέθηκαν χθες δίπλα δίπλα, τόσο κατά τη διάρκεια της επίσημης δοξολογίας για τους εορτασμούς του «ΟΧΙ» όσο και κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης. Στάθηκαν ο ένας πλάι στον άλλον, σε μια κίνηση που δεν ξέρουμε αν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά σίγουρα είχε συμβολικό χαρακτήρα. Είναι προφανές ότι γίνεται μια προσπάθεια να σταλούν μηνύματα ενότητας στον συναγερμικό κόσμο, καθώς πλέον η εσωστρέφεια έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Πινδάρου.

Είναι πλέον προφανές ότι τα προβλήματα στον ΔΗΣΥ δεν εκλείπουν ποτέ, διότι ποτέ δεν δόθηκαν λύσεις και ποτέ δεν έκλεισαν οι πληγές του παρελθόντος. Η ηγεσία του κόμματος κινείται πλέον σε μια γραμμή συγκατάβασης, επιχειρώντας να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων τάσεων και να συγκρατήσει τις διαφωνίες.

Μια τακτική, βέβαια, την οποία ακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της η πρόεδρος του κόμματος, η οποία, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα ή, τουλάχιστον, τίθεται πολλές φορές υπό αμφισβήτηση, αφού με την κάθε ευκαιρία οι διαφωνίες φουντώνουν και η εσωστρέφεια επανέρχεται.

Η Αννίτα Δημητρίου απηύθυνε και χθες κάλεσμα για ενότητα, σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Μετά το μήνυμά της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στην ερώτηση πώς αισθάνεται μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου είπε ότι αισθάνεται όπως πρέπει να αισθάνεται.

«Πολύ περήφανη για μια δημοκρατική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να προχωρήσει αψεγάδιαστα για να αποφασίσουν τα μέλη μας και να τύχει απόλυτου σεβασμού η ετυμηγορία των μελών.

Τα εσωτερικά μας, τα μικρά, θα υπάρχουν. Εκεί θα είμαστε να τ’ αντιμετωπίσουμε. Όχι με ακρότητες, αλλά με ένα πραγματικό κάλεσμα ενότητας, το οποίο πρέπει να επικρατήσει στην πράξη».

Αυτό εξαρτάται και από τη συμπεριφορά όλων, σημείωσε. Ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είπε, αυτή είναι η προτεραιότητά της και αυτό θα πράξει.

Κληθείσα να σχολιάσει την επιστολή παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρέπεμψε στην ανάρτησή της, λέγοντας ότι θα γίνει ακόμα μια προσπάθεια, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «θα πρέπει να τύχει απόλυτου σεβασμού το αποτέλεσμα». Τα μέλη του ΔΗΣΥ, πρόσθεσε, θα ψηφίσουν, θα μιλήσουν και θα αποφασίσουν.

Στην ερώτηση εάν απειλείται η ενότητα στον ΔΗΣΥ με όλες αυτές τις αντιδράσεις, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «σίγουρα απειλείται. Γι’ αυτό λέω ότι εξαρτάται και από τις συμπεριφορές και τις πράξεις μας. Και όλοι θα πρέπει να βάλουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τον ΔΗΣΥ και βεβαίως, πάνω από τον ΔΗΣΥ, την Κύπρο μας».

Και το μήνυμα της ημέρας είναι τέτοιο που θα πρέπει όλοι να κάνουμε τον δικό μας αναστοχασμό, κατέληξε.

Οι χθεσινές δηλώσεις της, όπως και η τοποθέτησή της προχθές για το θέμα της παραίτησης του Χάρη Γεωργιάδη, έδειξαν πως θα επιχειρήσει ξανά να ρίξει τους τόνους. «Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα», είχε αναρτήσει, δηλώνοντας πως δεν γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουν να συνυπάρξουν και τα δύο. Ο Χάρης Γεωργιάδης, δηλαδή, με δηλωμένη τη θέση ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, εάν και εφόσον αυτός είναι ο υποψήφιος του κόμματος, παραμένει και στη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Συνεπώς, θα απουσιάζει και από τις όποιες προεκλογικές συγκεντρώσεις θα γίνονται. Από την άλλη, βέβαια, η αναφορά της προέδρου ότι τα ζητήματα λύνονται μέσα από τον διάλογο, τον οποίο θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα, εγείρει το εξής ερώτημα: Τι θα συζητήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Η διαδικασία στον ΔΗΣΥ έχει ήδη ξεκινήσει, οι υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί και στις 28 Νοεμβρίου θα στηθούν οι κάλπες για την εσωκομματική διαδικασία, από την οποία νικητής θα αναδειχθεί ένας εκ των δύο μονομάχων.

Είτε ο Γιώργος Παμπορίδης είτε ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτό δεν αλλάζει, όπως φυσικά δεν αναμένεται να αλλάξει άποψη και ο Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος, συν τοις άλλοις, τόσο στην επιστολή του προς την πρόεδρο του κόμματος όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο vidcast του philenews, άσκησε κριτική και προς την ηγεσία του κόμματος για τους χειρισμούς που έγιναν.

Εξάλλου, όπως είπε, είχε διαβιβάσει τη διαφωνία του από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η απόφαση της προέδρου να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα. Μένει, επίσης, να αιωρείται ως ερώτημα στην όλη ιστορία η αλλαγή της στάσης της Αννίτας Δημητρίου, η οποία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε το ενδιαφέρον της και δέκα μέρες μετά το απέσυρε, επικαλούμενη την ενότητα. Ο Χάρης Γεωργιάδης, μάλιστα, στη συνέντευξή του μίλησε για επίκληση επίπλαστης ενότητας.

Οι παρενέργειες

Οι αναφορές του Χάρη Γεωργιάδη είχαν αρκετό αντίκτυπο και όχι τυχαία, βέβαια, αφού πρόκειται για πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΔΗΣΥ. Ο Γιάννης Καρούσος και ο Δημήτρης Δημητρίου εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον τέως αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος, ενώ η ειδική σύμβουλος για θέματα Κράτους Δικαίου, Άνδρεα Μανώλη, παραιτήθηκε, εξαπολύοντας πυρά κατά του Χάρη Γεωργιάδη. Από την άλλη, ο Νίκος Τορναρίτης, με ανάρτησή του, εξαπέλυσε έμμεσα πυρά κατά του Αβέρωφ Νεοφύτου.